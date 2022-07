"Wir sind dann wohl die Angehörigen" eröffnet das Filmfest Hamburg

Hans-Christian Schmids in Hamburg spielender und gedrehter Wir sind dann wohl die Angehörigen" wird die 30. Ausgabe des Filmfest Hamburg eröffnen. "Endlich wieder ein Kinofilm von Hans-Christian Schmid! Und dazu einer über einen bundesweit bekannten Hamburger Kriminalfall, der in Hamburg gedreht wurde und bei uns seine Weltpremiere feiern wird. Da konnten wir nicht widerstehen", sagt Festivalleiter Albert Wiederspiel zur Auswahl des Dramas, das von der Entführung des Publizisten Jan Philipp Reemtsma 1996 aus der Sicht von dessen 13-jährigen Sohnes Johann und dessen Frau Ann Kathrin erzählt.

Schmid inszenierte nach einem Drehbuch, das er gemeinsam mit Michael Gutmann geschrieben hat und das auf dem dem autobiographischen Roman von Johann Scheerer basiert. Claude Heinrich ist als Johann und Adina Vetter als seine Mutter zu sehen. Britta Knöllers und Schmids 23/5 produzierte mit NDR (Christian Granderath, Sabine Holtgreve), BR (Claudia Simionescu) und Arte (Andreas Schreitmüller, Claudia Tronnier). DFFF, BKM, MOIN, Filmstiftung NRW, FFA und Medienboard BB förderten.

"Wir sind dann wohl die Angehörigen" feiert am 29. September seine Weltpremiere in der Sektion "Große Freiheit" und ist für den Hamburger Produzentenpreis nominiert. Er startet am 3. November über Pandora bundesweit in den Kinos.