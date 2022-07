Iris Ostermaier verlässt Bavaria Film

Nach dreieinhalb Jahren als Chief Financial Officer und Geschäftsführerin des Unternehmens strebt die frühere 1-2-3.tv-Chefin eine berufliche Veränderung an.

Iris Ostermaier und die Bavaria Film gehen ab Herbst getrennte Wege. Die Geschäftsführerin und CFO wird das Unternehmen mit Wirkung zum 31. Oktober auf eigenen Wunsch verlassen, um sich beruflich neu zu orientieren.

Ostermaier stieß im April 2019 zur Bavaria und verantwortet seit dem gemeinsam mit CEO Christian Franckenstein die Geschäftsbereiche Content, Rights & Distribution, Studios & Services sowie Immobilien. Ostermaier war zuvor neun Jahre lang als CFO, später auch als CEO, für den Auktions-Shoppingsender 1-2-3.tv tätig.

"Nach dreieinhalb spannenden Jahren bei der Bavaria Film habe ich mich entschlossen, mich beruflich noch einmal zu verändern und mich neuen Aufgaben zu stellen. Mein Dank gilt den Gremien und den Kolleginnen und Kollegen der Bavaria Film sowie meinem Team für die gute und vertrauensvolle Zusammenarbeit in dieser Zeit", lauten Ostermaiers Worte zum bevorstehenden Abschied.

Verbunden mit warmen Dankesworten hob Tom Buhrow als Aufsichtsratsvorsitzender der Bavaria Film Ostermaiers Verdienste hervor: "Sie hat in den letzten dreieinhalb Jahren die Digitalisierung, Modernisierung und Schaffung von zukunftsfähigen Strukturen und Prozessen in der Bavaria Film Gruppe wesentlich vorangetrieben und hierzu Großprojekte insbesondere in den Bereichen der Konzern-Finanzen und -IT initiiert und erfolgreich umgesetzt, z.B. auch die SAP S/4 Hana Einführung."