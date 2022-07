Mehr als 122.000 Teilnehmer bei SchulKinoWoche Bayern

Nach zweijähriger Pandemiepause fand in 128 Kinos in 118 bayerischen Städten die SchulKinoWoche Bayern statt. Mehr als 122.000 Schüler und Lehrer nahmen daran teil.

Mehr als 122.000 Schüler und Lehrer nahmen von 1. bis 15. Juli an der SchulKinoWoche Bayern teil, die erstmals nach zweijähriger Pandemiepause wieder stattfinden konnte. Wie die Veranstalter jetzt mitteilen, fanden in dieser Zeit in 128 Kinos in 118 bayerischen Städten 1.915 Filmvorführungen statt.

Publikumslieblinge des auf Jahrgangsstufen, Unterrichtsfächer und lehrplanrelevante Inhalte abgestimmte Filmprogramm waren "Checker Tobi und das Geheimnis unseres Planeten", Unheimlich perfekte Freunde" und Die Olchis - Willkommen in Schmuddelfing" bei den Jahrgangsstufen eins bis vier sowie "Als Hitler das rosa Kaninchen stahl", "Schachnovelle", Das schönste Mädchen der Welt", Der Pfad" und "Welcome to Sodom - Dein Smartphone ist schon hier" bei den älteren Schülerjahrgängen.

Meist besuchte Spielstätten waren der Mathäser Filmpalast in München, das Kinopolis in Landshut und das Cineplex in Neumarkt in der Oberpfalz, das in diesem Jahr erstmals an der SchulKinoWoche Bayern teilnahm.

Ergänzend zum Filmprogramm fanden mehr als 40 Kino-Seminare statt, teils auch mit den jeweiligen Filmschaffenden, in denen die Filme von Schülern und Lehrern analysiert, interpretiert und diskutiert wurden.

Bayerns Kultusminister Michael Piazolo zieht Bilanz: "Eine abwechslungsreiche SchulKinoWoche geht zu Ende. Kino-Seminare, Themenworkshops oder Gespräche mit Filmexperten - bei der SchulKinoWoche erleben unsere Schülerinnen und Schüler Kino hautnah und bekommen tiefe Einblicke, was gutes Kino ausmacht. Danke an alle, die auch in diesem Jahr wieder zum Erfolg der Kinowoche beigetragen haben: Lehrkräften, die Referentinnen und Referenten, die örtlichen Kinobetreiber, das Staatsinstitut für Schulqualität und Bildungsforschung und alle interessierten jungen Cineasten."

Barbara Winkler, Projektleiterin der SchulKinoWoche Bayern, ergänzt: "Wir sind sehr froh, dass die 15. SchulKinoWoche endlich wieder in den bayerischen Kinos stattfinden konnte und wir den teilnehmenden Schulen ein besonderes Gemeinschaftserlebnis im Kino bieten konnten. Die starke Nachfrage von Schulen bis zum letzten Tag bestärkt uns darin, das Angebot der SchulKinoWoche weiter auszubauen und die Lehrkräfte durch medienpädagogische Ansätze mitzunehmen und mit Arbeitsmaterialien für den Unterricht zu unterstützen."