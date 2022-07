Prime Video mit neuer Oberfläche

Ab dieser Woche präsentiert sich Prime Video, der Streamingservice von Amazon, mit einer überarbeiteten Benutzeroberfläche, die ab diesem Sommer für alle Prime-Video-Kunden weltweit verfügbar sein, zunächst innerhalb der App auf vernetzten Wohnzimmergeräten, einschließlich Fire TV sowie auf der Android App. iOS und Web werden folgen. Das neue Angebot umfasst ein benutzerfreundlicheres Naviagtionsmenü, das an Seite des Bildschirms verlegt wurde, und ermöglicht ein schnelleres Finden gewünschter Sendungen dank neuer Karussels. Zudem soll es künftig einfacher sein zu erkennen, welche Inhalte tatsächlich in der Prime-Mitgliedschaft enthalten sind und welche zum Kauf zur Verfügung stehen. Auch die Suchen-Funktion wurde überarbeitet. Und schließlich will man dem erweiterten Sportangebot mit einem entsprechenden eigenen Untermenü Rechnung tragen.