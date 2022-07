Schweiger-Film "Lieber Kurt" bei Filmwelt

Verleihwechsel bei "Lieber Kurt": Der neue Film von und mit Til Schweiger wird am 15. September im Verleih von Filmwelt Verleihagentur in die deutschen Kinos kommen. Das Projekt, von Willi Geike noch während seiner Zeit an der Spitze von Warner Bros. Prictures Germany angeschoben, sollte ursprünglich über den Major ausgewertet werden. Geike ist einer der Produzenten der Bestsellerverfilmung.

Verleihwechsel bei "Lieber Kurt": Der neue Film von und mit Til Schweiger wird am 15. September im Verleih von Filmwelt Verleihagentur in die deutschen Kinos kommen. Das Projekt, von Willi Geike noch während seiner Zeit an der Spitze von Warner Bros angeschoben, stand bis dato ohne Termin - und mit dem alten Titel "Kurt" - auf der Startliste des Majors.

"Lieber Kurt" ist eine Produktion von Schweigers Firmen Mr Brown Entertainment und Barefoot Films sowie von ProU Producers United Film, der Produktionsfirma von Willi Geike. Koproduktionspartner sind Erfttal Film . Die Produzenten sind Til Schweiger und Christian Specht, die Koproduzenten Willi Geike und Klaus Dohle. Gefördert wurde der Film von Medienboard Berlin-Brandenburg, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, FFA Filmförderungsanstalt und DFFF Deutscher Filmförderfonds.

ProU Producers United Films ist die Tochterfirma von Geikes elbpictures Film, mit der sich Geike auch an der Filmwelt Verleihagentur beteiligt hat. Mit ProU will Geike große deutsche Filme produzieren (wir berichteten).

Das Originaldrehbuch zu "Lieber Kurt" entstand in Zusammenarbeit von Til Schweiger und Vanessa Walder und basiert auf dem Bestseller-Roman "Kurt" von Sarah Kuttner. In der Titelrolle ist Til Schweiger zu sehen, der auch für Drehbuch, Regie und Produktion verantwortlich ist. An seiner Seite begeistern die bisher vorwiegend im Theater sehr erfolgreiche Franziska Machens als Lena und Neuentdeckung Levi Wolter als Kurti, in weiteren Rollen sind u.a. Jasmin Gerat sowie Heiner Lauterbach, Marie Burchard und Peter Simonischek zu sehen. Die Tragikomödie erzählt auf einfühlsame Weise die traurig-schöne Geschichte vom erschütternden Schicksal einer jungen Patchwork-Familie - und wie Liebe auch das schlimmste Unglück überwinden kann. Zum Trailer von "Lieber Kurt" geht es hier.