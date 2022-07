Filmfestival in Sarajevo ehrt Sergei Loznitsa

Sergei Loznitsa wird im Rahmen der Eröffnungsgala des Sarajevo Film Festival (12. bis 19. August) mit dem "Honorary Heart of Sarajevo Award" ausgezeichnet. Wie das Festival jetzt bekannt gibt, werde man dem in der Ukraine geborenen Regisseur in Anerkennung seines herausragenden Beitrags zur Filmkunst auch eine Retrospektive widmen. So werden im Rahmen des "Tribute to..."-Programms u.a. Filme von Loznitsa wie sein Regiedebüt Mein Glück", das 2010 im Wettbewerb von Cannes seine Premiere gefeiert hatte, Im Nebel", der in Cannes den FIPRESI Award gewonnen hatte, Donbass", für den er 2018 in der Cannes-Sektion Un Certain Regard den Regiepreis erhalten hatte, die Dokumentarfilme Maidan" und Babi Yar, für den er 2021 in Cannes mit dem "L'Oeil D'Or Award" ausgezeichnet wurde, die Kurzfilme "Porträt" und "A Night At The Opera" sowie der Director's Cut von "Reflections", Loznitsas Beitrag zur Kurzfilmsammlung The Bridges of Sarajevo" anlässlich des 100. Jahrestags des Ausbruchs des Ersten Weltkriegs, gezeigt.

Im vergangenen Jahr war Wim Wenders mit dem "Honorary Heart of Sarajevo Award" ausgezeichnet worden.