Kinocharts China: Führungswechsel

Während der in der vor einer Woche auf der Zwei gestartete Crimethriller "Detective vs Sleuths" am vergangenen Wochenende Platz eins der chinesischen Kinocharts übernahm, knackte "Jurassic World: Ein neues Zeitalter" als erfolgreichster Filmimport des Jahres insgesamt die 150-Mio.-Dollar-Marke.

Mit einem Einspiel von 18,4 Mio. Dollar lag Wai Ka-fais Crimethriller "Detective vs Sleuths" am vergangenen Wochenende nur 20 Prozent unter dem Ergebnis seines Startwochenendes vor einer Woche, an dem er Platz zwei der chinesischen Kinocharts belegt hatte. Damit konnte er sich am vergangenen Wochenende an die Spitze schieben und steht nun insgesamt bei 58,8 Mio. Dollar.

Platz zwei belegte Chen Sichengs neu gestartete SciFi-Komödie "Mozart From Space", die mit 16,6 Mio. Dollar allerdings hinter ihren Erwartungen zurückblieb. Der Spitzenreiter der Vorwochen, Jiangjiang Lius Drama "Lighting Up the Stars", belegte mit 16,2 Mio. Dollar Platz drei und schaffte insgesamt den Sprung über die 200-Mio.-Dollar-Marke auf 210 Mio. Dollar.

Auf Platz vier findet sich Jurassic World: Ein neues Zeitalter" (2,9 Mio. Dollar) wieder, der mit insgesamt 151 Mio. Dollar erfolgreichste Importtitel am chinesischen Boxoffice.

Nachdem vor einer Woche mit einem Einspiel von 61 Mio. Dollar das erfolgreichste Kinowochenende in China seit Februar erzielt worden war, lag das Einspiel am vergangenen Wochenende mit 57,5 Mio. Dollar nur knapp darunter. Insgesamt liegt das Boxoffice in China nach Angaben von Artesan Gateway mit 2,82 Mrd. Dollar rund 35 Prozent unter dem vergleichbaren Wert des Vorjahres.