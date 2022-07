Amazon Prime Video baut "The Boys"-Universum mit "Gen V" aus

Das "The Boys"-Spinoff "Gen V" setzt wie die Originalserie auf Gewalt und Sex - nur eben jetzt an einem College für Superhelden. Patrick Schwarzenegger gehört zum Cast der Produktion von Amazon Studios mit Sony Pictures Television.

Amazon Prime Video hat die "The Boys"-Spinoff-Serie "Gen V" bestellt. Sie spielt an einem College für jugendliche Superhelden in den USA, das von Vought International betrieben wird. Wie schon die Originalserie sollen auch hier Sex und Gewalt durch die FSK-18-Freigabe eine gewichtige Rolle spielen.

Zur Handlung: Die College-Supes stellen ihre körperlichen, sexuellen und moralischen Grenzen auf die Probe und konkurrieren um die besten Verträge in den besten Städten. Amazon beschreibt das neue Format als Mischung aus "Die Tribute von Panem" und "College-Show".

Zum Cast der Serie gehören unter anderem Jaz Sinclair, Chance Perdomo, Lizze Broadway, Shelley Conn, Maddie Phillips, London Thor, Derek Luh, Asa Germann, Patrick Schwarzenegger, Sean Patrick Thomas und Marco Pigossi.

Michele Fazekas und Tara Butters fungieren als Showrunner und Executive Producer von "Gen V". Weitere Executive Producer sind Eric Kripke, Seth Rogen, Evan Goldberg, James Weaver, Neal H Moritz, Ori Marmur, Pavun Shetty, Ken Levin, Jason Netter, Garth Ennis, Darick Robertson, Craig Rosenberg, Zak Schwartz, Erica Rosbe und Michaela Starr. Brant Engelstein fungiert als Co-Executive Producer.

Die Serie wird von Sony Pictures Television Studios und Amazon Studios in Zusammenarbeit mit Kripke Enterprises, Point Grey Pirctures und Original Film produziert. Loreli Alanís fungiert als verantwortliche Produzentin für Point Grey Pictures. Ein Startdatum des neuen Formats gibt es noch nicht.