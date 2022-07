Festival des deutschen Films Ludwigshafen ehrt Verena Altenberger

Für gewöhnlich werden ein Mann und eine Frau beim Festival des deutschen Films in Ludwigshafen mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet; in diesem Jahr sind es zwei Frauen. Wie das Festival heute mitteilt, erhält neben Anne Ratte-Polle, deren Ehrung bereits vor Wochenfrist kommuniziert worden war, Verena Altenberger in diesem Jahr die Auszeichnung.

"Man kann es kaum glauben, was diese 34-jährige Frau bisher schon geleistet hat. Sie hat nicht nur ein Studium der Publizistik, der Musik und der Kunst absolviert und bietet intensivstes Schauspielen am Wiener Burgtheater bis hin zum 'Jedermann' bei den Salzburger Festspielen, sie erscheint auch seit 10 Jahren auf Bildschirm und Leinwand, macht sich einen Namen als polnische Altenpflegerin Magda in der Comedy-Sitcom 'Magda macht das schon!', wofür sie ihren ersten Schauspielpreis erhält, und dann gleich noch einen für die Hauptrolle im Spielfilm 'Die beste aller Welten'. Sie verkörpert die weibliche Hauptrolle in 'Das Wunder von Wörgl' und erscheint in zahlreichen Serien und Fernsehspielen. Sie bekommt in wenigen Jahren gleich vier weitere Preise für ihr Schauspielen und dann wird sie die Nachfolgerin von Matthias Brandt im 'Polizeiruf 110'. 'Bis Mitternacht' heißt eine ihrer bisher fünf Gelegenheiten, die Kommissarin Eyckhoff zu spielen, ein ganz exzellentes Werk. Bei uns können Sie Verena Altenberger, die auch noch amtierende Präsidentin der Akademie des Österreichischen Films ist, in diesem Jahr als Inkarnation der Jugendliebe in 'Märzengrund' erleben und dann vor allem in 'Gesicht der Erinnerung' von Dominik Graf. Dass ist die Gelegenheit, mitzuerleben und zu verstehen, warum nicht nur wir absolut begeistert sind von der überragenden Kunst des Schauspielens einer jungen Frau, deren Karriere doch überhaupt erst begonnen hat. Wir freuen uns darauf, ihr unseren 'Preis für Schauspielkunst 2022' zu übereichen", erklärt Festivalintendant Michael Kötz.

Verena Altenberger, die vor einer Woche ihren Ausstieg aus dem BR-"Polizeiruf 110" bekannt gegeben hatte, wird am 28. August in Ludwigshafen mit dem Preis für Schauspielkunst ausgezeichnet. Im Anschluss an die Verleihung zeigt das Festival ihren aktuellen Film "Gesicht der Erinnerung.