"Contra"-Schauspieler Akkouch moderiert First Steps Awards

Der Berliner Schauspieler Hassan Akkouch wird am 26. September die Verleihung des Nachwuchspreises First Steps Award in Berlin moderieren.

Hassan Akkouch wird am 26. September die Verleihung des Nachwuchspreises First Steps Award moderieren. Der 34-jährige im Libanon geborene Berliner Schauspieler hinterließ zuletzt in der Komödie Contra" Eindruck, zuvor war er u.a. in den Serien Hindafing" und 4 Blocks" und auf der Bühne des Maxim Gorki Theaters und der Münchner Kammerspiele zu sehen. Für die Texte der Moderation sorgt die Comedy-erfahrene Autorin Filiz Tasdan.

"Mit Hassan Akkouch haben wir einen talentierten Schauspieler an unserer Seite, der mit Herz und Haltung durch den Abend führen wird. Dabei werden vor allem die vielfältigen, dringlichen und relevanten Themen der nominierten Filmschaffenden im Vordergrund stehen, die gekonnt mit der ein oder anderen Showeinlage unterhaltsam kombiniert werden" sagen die Leiterinnen der First Steps Awards Anne Ballschmieter und Jennifer Stahl in einer Pressemitteilung.

Die Gala zum wichtigsten und mit 119.000 Euro höchst dotierten Filmpreis für Absolventen und Absolventinnen von Filmhochschulen in den deutschsprachigen Ländern im Motorwerk wird ab 19 Uhr 30 in der Mediathek zu sehen sein. Die Nominierungen werden Mitte August bekanntgegeben.

Der Preis wurde 1999 ins Leben gerufen. Dieses Jahr wurden die Regularien für die freien Einreichungen verändert und die Altersgrenze von 35 Jahren gestrichen.