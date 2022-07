Constantin-Doku-Duo Jochen M. Köstler & Jan Klophaus: "Das ist immer ein Spagat"

Geschäftsführer Jochen M Köstler und Executive Producer und Leiter Jan Klophaus von Constantin Dokumentation sprechen über ihre Doku-Serie "22. Juli - Die Schüsse von München", die am 21. Juli bei Sky startet. Sie ziehen auch ein kleines Resümee zu den ersten eineinhalb Jahren der neuen Abteilung.

Sky wünscht sich bei seinen Doku-Projekten immer das gewisse Etwas, das über den Standard hinausgeht. Was konnten Sie da bei der Doku-Serie "22. Juli - Die Schüsse von München" anbieten?

JOCHEN M. KÖSTLER: Sky ist ein wie wir in München ansässiges Unternehmen. Da war die Bereitschaft, über solch einen Inhalt zu sprechen, naturgemäß etwas höher, weil wir das alle damals selbst erlebt haben. Wir konnten Sky ein sehr interessantes Package anbieten, mit einem mitreißenden Stoff, der eine Relevanz besitzt und den man kaum erklären muss. Darüber hinaus konnten wir eine außergewöhnliche journalistische Expertise zusichern, denn wir haben mit der Süddeutschen Zeitung eine Gesamtvereinbarung über Koproduktionen zu verschiedenen Inhalten geschlossen, in deren Rahmen diese Doku-Serie die erste Zusammenarbeit war. Dazu hatten wir mit Johannes Preuss einen hervorragenden Regisseur im Angebot. In der Summe war das auch mit meiner Person und Jan Klophaus eine ganz gute Gesprächsgrundlage, damit ein Mehrwert entstehen kann.

JAN KLOPHAUS: Aus meiner Sicht bieten wir zwei große Unterschiede zu anderen Dokumentationen bei diesem Thema, die sich immer stark auf das chronologische Nacherzählen der Tat fokussierten. Um aus dieser Trauerschleife herauszukommen, galt es, endlich zu verstehen, wie Profiling funktioniert und wie man potenzielle Täter erkennen kann. Wir haben uns stärker auf den Täter fokussiert. Nicht um Verständnis für ihn zu vermitteln,, sondern um klar zu machen, wer in Zukunft ein potenzieller Attentäter sein könnte. Zudem haben wir gezeigt, dass es heute eine andere Form von Rechtsradikalismus gibt, der nicht mehr so funktioniert, wie man sich das früher vorstellte. Die neue Form des Rechtsradikalismus funktioniert über Online-Spiele und das Internet. Wir zeigen vor allem in Episode vier mit großer Deutlichkeit, dass das nicht nur zwei, drei Menschen waren, die hinter diesen Taten stehen, sondern Hunderte. Einerseits versuchen wir in "22. Juli - Die Schüsse von München" den Täter zu erklären, und gleichzeitig zeigen wir, dass es mehr als ein Attentat ist, das Menschen traf, die zufällig bei McDonalds saßen. Nein, das war ein rassistisches Attentat, das weltweit Vorbilder hat und hoffentlich keine Nachahmer finden wird.

In Ihrer vierteiligen Doku-Serie wird dem Täter viel Platz eingeräumt. Episode zwei und drei kreisen regelrecht um ihn und seine Motive. Das stellt sich trotzdem auch die Frage nach der Verantwortung zum Thema Nachahmer.

JAN KLOPHAUS: Dokus, die sich bei diesem Thema stärker auf Opfer fokussierten, gab es bereits, was es aber auch nicht weniger wichtig macht. Folge eins bei uns ist, wie die Stadt die Tat wahrgenommen hat. Folge drei zeigt den Anschlag stark aus der Sicht des Täters, hat aber zum Schluss auch einen engen Fokus auf die Opferfamilien. Hier haben wir uns exemplarisch auf eine Ur-Münchnerische Sinti-Familie fokussiert, die der Täter aufgrund des Aussehens in sein Feindbild passend einsortiert hat. Wir haben lange mit den Opfern gesprochen, um ihnen unseren Dokumentationsansatz zu erläutern. Ich bin der Meinung, dass es richtig ist, was wir tun. Die Zeiten, in denen man nicht die Namen oder Identitäten der Täter nannte, haben sich geändert. Die Täter radikalisieren sich heute in einer Internetblase. Sie lesen ihre eigenen Medien jenseits der öffentlichen Presse. Deswegen haben wir entschieden, dass es keinen Grund mehr für eine Anonymisierung gibt - denn den Ruhm - und das erzählen wir in Episode vier -haben diese Attentäter bereits in ihren Medien gefunden. Da gibt es Plätze im Internet, wo man 200 Likes von hübschen Mädchen bekommt, wenn man ein blutiges Columbine-Foto postet. Wir wollten breiter hinsehen, in dem wir auch zeigen, wie der Täter funktioniert. Ich glaube nicht, dass wir ihn in irgendeiner Weise heroisieren. Es gibt sicherlich auch Momente im Hinblick auf das Schul-Mobbing, bei denen man denken kann: Schon fies, was man ihm angetan hat. Aber es wird auch klar gesagt, dass das nicht der Grund für sein Attentat war. Es waren auch nicht die Mobber, die sich damals im McDonald's aufhielten, die er töten wollte. Er wollte vielmehr als Held und großer arischer Kämpfer untergehen, nicht als kleiner Kerl, der sich nicht durchsetzen konnte. Dieses Konzept ist eine ganz bewusste Entscheidung, die wir getroffen haben. Aber ich verstehe auch die Angehörigen, denen jedes Wort über den Attentäter wehtut.

Die Kooperation mit der SZ haben Sie angesprochen. Was war der genaue Recherche-Anteil der SZ hier und welche Rolle spielt die Zusammenarbeit auch bei anderen Projekten?

JOCHEN M. KÖSTLER: Wir haben mit dem Süddeutsche Verlag eine Vereinbarung getroffen, dass wir uns gegenseitig zuerst mit Informationen oder potenziellen Anfragen austauschen. Wobei das nicht als First-Look-Deal zu verstehen ist. Die Vereinbarung sieht vielmehr vor, dass wir uns bei entsprechendem Interesse zu einem konkreten Thema mit dem Süddeutsche Verlag an einen Tisch setzen und fragen, ob es dazu Kompetenz gibt, an der wir partizipieren können. Dies kann dann in ein Drehbuch oder eine Beratung münden. Umgekehrt gibt es auch Bereiche, in denen etwaige Recherchen, die vielleicht noch gar nicht veröffentlicht worden sind, uns zu einem frühen Zeitpunkt mitgeteilt werden, damit wir überlegen können, ob die Generierung eines Stoffes sinnvoll ist. Der "22. Juli - Die Schüsse von München" war eine erste sehr gute Bewährungsprobe, die eine hohe Zufriedenheit auf beiden Seiten brachte.

JAN KLOPHAUS: In der täglichen Arbeit bei der Doku-Serie sah es so aus, dass Martin Bernstein von der SZ sogar ein Protagonist vor der Kamera wurde, obwohl das zuerst nicht geplant war. Aber er hat eine sehr gute Art, dieses traurige Faktenbündel emotional zusammenzufassen. Wir haben uns jede Woche zwei, drei Mal regelmäßig geupdated. Er hat uns zum Beispiel geholfen, mit Familien der Opfer in Kontakt zu treten, so dass wir hier einen guten Austausch mit den Betroffenen hatten. Als Polizeireporter hat Bernstein auch ein besonderes Vertrauensverhältnis zur Münchner Polizei. Was aber nicht heißt, dass wir dahingehend unkritisch vorgegangen sind. Die Münchner Polizei bekommt gerade in den Folgen drei und vier einige unangenehme Fragen gestellt. Neben der SZ haben wir auch andere Quellen wie den Investigativjournalisten Christian Bergmann genutzt. Er hat zum Beispiel das ganze Internet-Netz der Anti-Refugee-Gruppe durchforstet.

Ihre Doku-Serie bewegt sich im True-Crime-Genre, in dem sich häufig Aufklärung mit Voyeurismus und Unterhaltung vermischt. Wie sind Sie mit diesen Aspekten umgegangen?

JAN KLOPHAUS: Wir haben versucht, uns nicht vier Folgen lang im Elend und Leid der Angehörigen und Opfer zu suhlen. Wir zeigen mit unseren Protagonisten auch Menschen, die eine gewisse Hoffnung ausstrahlen. Aber wir haben bewusst auch Opfer-Familien begleitet, um zu sehen, wie sie heute damit umgehen und wie schwer der Verlust ihrer geliebten Menschen für sie ist. Ich denke schon, dass bei uns die politische Komponente spürbar ist. Wir wollen wirklich zeigen: Wir müssen das Thema benennen, es wird nicht einfach aufhören. Gerade der Kampf um die Anerkennung der Opfer, die wir in Folge vier zeigen, der fast vier Jahre dauerte, bis die Inschrift des Denkmals geändert wurde und das Ganze als das bezeichnet wird, was es wirklich war: nämlich ein rassistisches Attentat. Das sind schon Aspekte, die weit über den True-Crime-Faktor hinausgehen. Hier sind wir auch in einer politischen Verantwortung. Und das war auch von Anfang an eine der Bedingungen der SZ - sie standen nicht zur Verfügung, um zum wiederholten Male all das zu erzählen, was man schon weiß. Uns war das Aufzeigen von Parallelen ganz wichtig, etwa auch der Kult, der sich um die Glock-Pistole des Utoya-Amokläufers Anders Breivik gebildet hat.

JOCHEN M. KÖSTLER: Wir bei Constantin Dokumentation sind schon seit geraumer Zeit davon überzeugt, dass True Crime endlich ist. Zum einen, weil es nicht so viele spannende Fälle gibt, die erzählenswert sind. Es ist immer eine Abwägung zwischen Zurschaustellung, Voyeurismus und dramatischer Darstellung. Bei unserem Projekt war die Aktualität ein Grund. Was wir erzählen, ist kein singuläres, sondern ein immer wiederkehrendes Phänomen, von dem die Öffentlichkeit wissen muss. Unwissenheit ist eine Gefahr, die man bekämpfen kann. Unsere Dokumentation provoziert ein Hinschauen im besten Sinne, das ein Wegschauen in der Zukunft hoffentlich weniger möglich macht. Aus diesem Grund war True Crime in diesem Fall zu rechtfertigen. Wir haben zwar noch zwei weitere Projekte in der Entwicklung, die einen Crime-Ansatz haben. Wir suchen bei Constantin Dokumentation aber von jeher nach anderen Inhalten, die unterhaltsam sind, wie etwa die Doku-Serie über die Bild-Zeitung. Wir haben aktuell auch eine andere Dokumentation in der Fertigstellung, die in Kürze bei Prime Video veröffentlicht wird, in der es um die Darstellung eines gewissen Lebensgefühls geht. Und wir haben in diesem Unterhaltungsbereich eine Handvoll weiterer Projekte in Produktion, genauso wie biografische Themen. Wir wollen nie eine schiere Bühne für den Täter nur aus voyeuristischen Zwecken bespielen, das passt nicht zu unserem Wertecodex.

JAN KLOPHAUS: Aber klar ist auch, so grauenvoll das Thema auch ist, dass wir es trotzdem unterhaltsam erzählen wollen. Das ist immer ein Spagat. Das kann man sich auch nicht schön reden. Wir glauben aber, dass wir in der Zusammenarbeit mit Sky auch Menschen erreichen und sensibilisieren, die sich das Thema an einem Doku-Abend in der ARD nicht ansehen würden.

JOCHEN M. KÖSTLER: Das ist eine der schwierigsten Herausforderungen der Dokumentation, wie wir sie jetzt täglich ebenso bei vielen Mitbewerbern erleben. Wie weit kann man das Rad drehen, ohne dass es bloßer Voyeurismus wird? Und wie weit kann man gleichzeitig das Rad drehen, um einen spannenden Film erzählen zu können, der das Publikum mitreißt? Wir wollen bei Constantin Dokumentation schon auch etwas machen, das die Menschen sehen wollen und das nicht nur in den Feuilletons gepriesen wird. Das kann man nur, wenn man an der ein oder anderen Stelle auch dramaturgisch verdichtet oder mit klassischen Erzählelementen kombiniert darstellt.

Das Label Constantin Dokumentation gibt es jetzt schon seit eineinhalb Jahren. Wo stehen Sie aktuell und wo sehen Sie sich im Kampf mit der Konkurrenz um Stoffe?

JOCHEN M. KÖSTLER: Um jetzt schon ein Resümee zu ziehen, ist es noch etwas früh. Aber wir haben sieben bis neun Projekte bereits realisiert oder sind gerade in der Realisation oder in der Postproduktion. Die Genres reichen von Biopic über True Crime bis zur "Greenpeace Inside - Mission: Saving the Planet"-Dokumentation, die wir ebenfalls für Sky machen. Teil des Unternehmensplans der Constantin Film ist auch, dass wir bei spannenden fiktionalen Projekten die Dokumentation dazu gleich mitmachen. Wir wollen uns hauptsächlich auf deutsche Themen konzentrieren. Trotzdem werden bei uns durchaus auch internationale Stoffe diskutiert, wenn sie denn einen Bezug zum deutschsprachigen Raum haben. Damit bietet sich für uns nochmal eine ganz andere Vermarktungsmöglichkeit. Die Constantin Film wäre nicht die Constantin Film, wenn wir uns bei dem ein oder anderen Projekt nicht auch die Auslandsvertriebsrechte sichern würden.

JAN KLOPHAUS: Wir sind sicherlich kein Gemischtwarenladen. Aber wir haben von Anfang an auch kein Thema ausgeschlossen. Sportler-Biopics sind ein Thema. Bei einem Projekt über Lebensgefühle in den 1960er- bis 1980er-Jahren geht es nicht nur um Partyexzesse, sondern auch die Frauenbewegung. Sich mit dem Thema Rechtsradikalismus auseinanderzusetzen, steckt auch ein bisschen in der Firmen-DNA der Constantin. Wir sind ebenso politisch. Es geht nicht nur um gute Unterhaltung. Da gibt es ganz konkrete Gespräche zu einem Projekt über eine spektakuläre Rettungsaktion im Dritten Reich und außergewöhnlicher Zivilcourage.

Sie haben bei den Auftraggebern über Sky und Prime Video gesprochen. Wie schaut es mit den Öffentlich-Rechtlichen aus?

JOCHEN M. KÖSTLER: Selbstverständlich sind wir hier, um mit allen zusammen zu arbeiten. Wir wollen auch mit allen Budgets arbeiten. Was nicht geht, ist ein Projekt wie "22. Juli - Die Schüsse von München" mit dem Mitternachtsbudgets eines öffentlich-rechtlichen Senders. Wir sehen uns aktuell am stärksten in der Kooperation mit Sky und Amazon. Bei Sky haben wir vier Projekte gemacht, bei Amazon sind es drei Projekte, bei TVNow/RTL+ zwei. Die ARD war mit der Doku zu "Feinde" bereits unser Kunde. Bei den Öffentlich-Rechtlichen kennt man uns vielleicht noch nicht so gut, weil die Zuständigen für die Dokumentar-Sendeplätze und die Mediathek sich von denen für Fiction und Entertainment unterscheiden. Aber es gab erste Gespräche mit MDR und ZDF. Und wir haben bereits ein Projekt bei Paramount+ in der Produktion, das fast schon eine Genre-Neuerfindung ist, dessen Ursprung aber aus der Dokumentation kommt.

JAN KLOPHAUS: Wir wachsen. Aber bei den NRW-Doku-Tagen wurden wir immer noch als die New Kids on the Block genannt. Bei den Öffentlich-Rechtlichen merkt man den starken Strukturwandel nach der langjährigen Unterschätzung der Streamer durchaus. Sie haben einen Teil des Publikums an die YouTube-Generation verloren. Und es gibt unserer Wahrnehmung nach die Haltung, den Doku-Bereich auch unterhaltsamer aufzusetzen. Da sehen wir schon eine Chance, frischen Wind reinzubringen. Aber wir dürfen uns als Firma auch nicht überdehnen. Wir haben drei bis fünf gute Regisseure, mit denen wir zusammenarbeiten. Da müssen die Projekte passen. Und Doku dauert einfach sehr viel länger als alles andere, was wir bisher gemacht haben.

Das Interview führte Michael Müller