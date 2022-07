Akkreditierungsstart für 22. Filmkunstmesse Leipzig

Vom 19. bis 22. September wird Leipzig bereits zum 22. Mal zum zentralen Treffpunkt für die Arthouse- und Programmkinobranche - und ab sofort (bis zum 5. September) ist für Fachbesucher:innen die Akkreditierung für die diesjährige möglich; zur Anmeldung geht es direkt über diesen Link.

Als Messekinos werden auch in diesem Jahr die Passage Kinos, die Schauburg und das CineStar Leipzig fungieren, womit "maximale Auslastung und kurze Wege" gewährleistet werden sollen. Gleichzeitig wird das Ticketingsystem des vergangenen Jahres beibehalten (und verbessert). Dies soll verbesserter Planbarkeit dienen, auch wenn aktuell davon auszugehen ist, dass diesmal wieder mehr Besucher:innen pro Vorstellung zugelassen werden können.

Aufgrund guter Erfahrungen in den ersten beiden Pandemiejahren und "weiter bestehender Belastungen" wird man die hybriden Angebote beibehalten: So werden sämtliche Veranstaltungen in der Alten Handelsbörse libe gestreamt und im Nachgang als Aufzeichnung zur Verfügung gestellt. Zudem können Filmverleihe ihre Filme zwischen 19. September und 2. Oktober 2022 auch über die Sichtungsplattform Cinando für akkreditierte Fachbesucher:innen anbieten.

Selbstverständlich werden auch die Rahmenveranstaltung gemäß der dann geltenden Hygienebestimmungen stattfinden, so ist ein Open-Air-Event auf dem Richard-Wagner-Platz erneut eine Option für den Eröffnungsempfang,

"Mit der Filmkunstmesse richten wir den Blick nach vorne. Die Herausforderungen für die Branche bleiben groß, aber im Umbruch liegt auch eine Chance, jetzt die Weichen für die Zukunft zu stellen", erklärt der Vorsitzende der AG Kino-Gilde anlässlich des Akkreditierungsstarts. "Wir sehen die unglaubliche Kraft des Kinos als kulturelle Institution, die wir heute mehr denn je brauchen. Die Filmkunstmesse bietet uns die Möglichkeit, den Markt gemeinsam, aktiv und mit konkreten Ansätzen mitzugestalten - im Sinne der Kinos und all ihrer Partner, der Filmvielfalt und der Kunstform, die wir so lieben", so Christian Bräuer.

Geschäftsführer Felix Bruder ergänzt: "Die Filmkunstmesse steht für das Miteinander in der Branche. Mit unseren gewonnenen Erfahrungen bei der Organisation hybrider Formate werden wir nicht nur den über 1.000 Besucher:innen vor Ort, sondern auch vielen weiteren Interessierten ein Forum bieten, um Ideen auszutauschen, sich zu motivieren und ganz konkret am Erfolg des Kinos zu arbeiten."