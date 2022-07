Woody Harrelson wird Rockmusiker

Woody Harrelson soll eine Rolle in dem Filmmusical "Sailing" übernehmen.

Chris D'Arienzos wird für Lionsgate das Filmmusical "Sailing" inszenieren, bei dem Woody Harrelson eine der Hauptrollen übernehmen soll. Das berichtet "Deadline.com".

Dem Bericht zufolge ist die Handlung in den späten 1970er Jahren angesiedelt. Im Zentrum steht eine Gruppe von Musikern, die für sich die Musik und das Lebensgefühl des in dieser Zeit populären Yacht-Rock entdeckt.

Harrelson, der ab Mitte Oktober in Ruben Östlunds Palmen-Gewinner Triangle of Sadness" in den deutschen Kinos zu sehen sein wird, wird mit Jeremy Plager, Jonathan Levine und Gillian Bohrer auch als Produzent fungieren.

"Alles über die Atmosphäre des Yacht-Rock, seine Gesinnung und seinen Lebensstil wird bei dieser lustigen und ausgelassenen nostalgischen Komödie an Bord sein. Wir sind begeistert darüber, mit Jeremy, Jonathan, Gillian, Chris und Woody zusammenarbeiten zu können und wir sind zuversichtlich, dass der Film nicht nur einen phänomenalen Soundtrack haben wird, sondern Sie auch in Sommerstimmung versetzen wird", sagt Eric Westerman, President of Production bei Lionsgate.