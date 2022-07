Foto des Tages: Drehschluss für "The Tutor" mit Richard E. Grant, Julie Delpy und Daryl McCormack

Kino

Vor den Toren Hamburgs fiel in der vergangenen Woche die letzte Klappe für den Psychothriller "The Tutor". In den Hauptrollen: Julie Delpy, Richard E. Grant und Daryl McCormack. Eine historische Villa in der Nähe von Hamburg diente als Hauptmotiv. "The Tutor" wird produziert von Egoli Tossell in Koproduktion mit der UK-Firma Tutor Film Ltd. Das Drehbuch stammt von Alex MacKeith, Regie führt Alice Troughton. Die MOIN Filmförderung hat den Film finanziell unterstützt. Auf dem Foto (v.l.n.r.): Steffi Nowak (HL), Anna Patarakina (Kamera), Judy Tossell (Produzentin), Cassandra Sigsgaard (Produzentin UK), Seth Turner (Szenenbild), Alice Troughton (Regie), Cast: Daryl McCormack, Stephen McMillan, Richard E. Grant, Julie Delpy, Camille Gatin (Produzentin UK) und Helge Albers (MOIN). Foto: Gordon Timpen/Egoli Tossell TUTOR/Tutor Film Ltd (PR-Veröffentlichung)