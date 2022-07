Einschaltquoten: Deutsche Fußballerinnen mit Wochenend-Topwert

Das letzte EM-Vorrundenspiel der deutschen Frauen-Fußball-Nationalmannschaft bei der EM in England erzielte am Samstag die beste Reichweite des gesamten Wochenendes.

Die deutschen Fußballerinnen bleiben weiter Quotengarantinnen. Am Samstagabend hatten 5,76 Mio. Zuschauer (MA: 26,8 Prozent) im ZDF den 3:0-Erfolg des Teams beim letzten EM-Vorrundenspiel gegen Finnland gesehen und damit für die beste Reichweite des gesamten Wochenendes gesorgt. Bei den 14- bis 49-Jährigen hatte ein Marktanteil von 25,7 Prozent zu Buche gestanden; ebenfalls der Topwert in der Samstagsprimetime. Das Erste hatte am Samstagabend die Wiederholung des Krimis "Harter Brocken: Die Fälscherin" im Programm gehabt; er hatte mit 3,55 Mio. Zuschauern (MA: 16,9 Prozent) gut 2,4 Mio. Zuschauer und gut einen Prozentpunkte unter dem Wert der Erstausstrahlung im Dezember 2020 gelegen.

Auch am Freitag hatte das ZDF die größte Reichweite des Tages erzielt gehabt; der Dauerbrenner Der Staatsanwalt" war auf 5,18 Mio. Zuschauer (MA: 23,4 Prozent) gekommen. Das Erste war am Freitagabend mit der Übertragung der Frauen-Fußball-EM zwischen Österreich und Norwegen auf 2,64 Mio. Zuschauer (MA: 12,1 Prozent) gekommen. Zum Vergleich: die Auftaktpartie zur 2. Bundesliga der Männer zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und Hannover 96 hatten bei Sat1 1,71 Mio. Zuschauer (MA: 7,6 Prozent) verfolgt. Den besten 14/49-Marktanteil am Freitagabend hatte die RTL-Show "Top Dog Germany - Der beste Hund Deutschlands", die mit 13,8 Prozent leicht unter dem Vorwochenwert gelegen hatte.

Am gestrigen Sonntag schaffte es die Wiederholung des Tatort: Borowski und der Fluch der weißen Möwe" nach der "Tagesschau" (5,17 Mio. Zuschauer / MA: 23,7 Prozent) mit 4,62 Mio. Zuschauern (MA: 19,5 Prozent) nicht über die Fünf-Mio.-Zuschauer-Marke und blieb damit gut vier Mio. Zuschauer und sechs Prozentpunkte unter dem Wert der Erstausstrahlung im Mai 2020. Im ZDF nahmen gestern Abend 2,71 Mio. Zuschauer (MA: 11,5 Prozent) am "Tisch in der Provence" Platz.

Bei den 14- bis 49-Jährigen kam der ARD-"Tatort" gestern auf einen Marktanteil von 13 Prozent und lag damit nur knapp vor Fast & Furious 6" (12,4 Prozent) bei RTL.

ProSieben kam mit "Godzilla II: King of the Monsters" auf einen 14/49-Marktanteil von 8,7 Prozent, für das Kabel-eins-Format "Deutschlands größte Geheimnisse" standen 7,7 Prozent zu Buche. Sat.1 kam in dieser Zielgruppe gestern Abend mit dem Kinodrama I Still Believe" auf einen Marktanteil von 6,4 Prozent, für eine Spezial-Ausgabe der "Shopping Queen" bei Vox standen 6,1 Prozent, für das Kinomusical Mamma Mia!" bei RTLZWEI 5,2 Prozent zu Buche.