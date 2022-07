Johanna Wokalek wird "Polizeiruf 110"-Ermittlerin

Vor einer Woche hatte Verena Altenberger ihren Abschied als Elisabeth Eyckhoff am BR-"Polizeiruf 110" bekannt gegeben, mit Johanna Wokalek steht ihre Nachfolgerin bereits vor der Kamera.

Wie der BR mitteilt, spielt Wokalek in dem "Polizeiruf 110: Little Bones", den Dror Zahavi nach einem Drehbuch von Stefan Weigl inszeniert, die Kriminalhauptkommissarin Cris Blohm, die nach einem Auslandseinsatz nach München zurückgekehrt ist. In ihrem ersten Fall nach ihrer Rückkehr wird am ein Doktorand am Institut für Postcolonial Studies der Uni München tot aufgefunden. Über das Mordopfer kursiert das Gerücht, dass er ein Vergewaltiger gewesen sei und nun seine gerechte Strafe erfahren habe. Cris Blohm und ihre Kollegen Dennis Eden (Stephan Zinner%) und Otto Ikwuakwu (Bless Amada) stoßen bei ihren Ermittlungen auf eine Mauer des Schweigens und müssen fortan Puzzleteil für Puzzleteil zusammensetzen, um den Täter zu überführen.

Weitere Rollen im "Polizeiruf 110: Little Boxes", der in der zweiten Jahreshälfte 2023 im Ersten ausgestrahlt werden wird, haben u.a. Christiane von Poelnitz, Matthias Bundschuh, Lise Risom Olsen, Canan Samadi, Victoire Laly, Katrin Lux, Moritz Treuenfels, Franz-Xaver Zeller, Anna Gesa-Raija Lappe, Mara Widmann und Anastasia Papadopoulou übernommen.

Die Produktion übernimmt Redaktion die Ariane Krampe Filmproduktion (Produzentin: Ariane Krampe) im Auftrag des BR (Redaktion: Claudia Simionescu, Tobias Schultze)

Über ihre neue Rolle sagt Johanna Wokalek: "Ich freue mich auf den Münchner Polizeiruf. Nach meinem ersten Gespräch mit den Redakteur:innen, Claudia Simionescu und Tobias Schultze, war mir klar, dass das Hauptaugenmerk nach wie vor auf der Qualität liegt, und zwar alle Gewerke betreffend. Allen voran die Autor:innen und Regisseur:innen. In einer Zeit, in der manches unübersichtlicher wird oder mehr und mehr 'verwässert', freue ich mich besonders, Teil dieses Münchner Kleinods zu sein. Und in der Isar war ich auch noch nie schwimmen. Zeit wird's!"

BR-Programmbereichsleiterin Spiel/Film/Serie, Bettina Ricklefs, freut sich auf die neue "Polizeiruf 110"-Ermittlerin: "Wie großartig, dass Johanna Wokalek die neue Ermittlerin im Münchner 'Polizeiruf 110' ist! Nach ihrem Durchbruch in der BR-Kinokoproduktion 'Hierankl' und vielen weiteren anschließenden Erfolgen kehrt sie nun als Kommissarin einer der traditionsreichsten Reihen im deutschen Fernsehen zum Bayerischen Rundfunk zurück. Herzlich willkommen, liebe Johanna Wokalek!"