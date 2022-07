Academy Museum ehrt Julia Roberts

Im Rahmen seiner jährlichen Gala zeichnet das Academy Museum of Motion Pictures Julia Roberts am 15. Oktober mit dem Academy Museum Gala Icon Award aus.

Julia Roberts wird am 15. Oktober im Rahmen der zweiten Academy Museum of Motion Pictures Gala mit dem Academy Museum Gala Icon Award ausgezeichnet. Der Preis geht an einen Künstler, dessen Karriere weltweit einen nennenswerten künstlerischen Einfluss hatte.

"Im Laufe ihrer umfangreichen und berühmten Karriere hat Julia Kultcharaktere und erinnerungswürdige Rollen verkörpert. Wir sind begeistert, ihre fortwährenden Spitzenleistungen in der Branche und ihren Beitrag zur Kunst ehren zu können", erklärt Jacqueline Stewart, Direktorin und Präsidentin des Academy Museum of Motion Pictures.

Ab 15. September ist Julia Roberts u.a. an der Seite von George Clooney in Ticket ins Paradies" in den deutschen Kinos zu sehen.