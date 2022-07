VoD-Charts: "Stranger Things" weiter top, "Hubert und Staller" überrascht

Die Netflix-Serie "Stranger Things" bleibt nach Monaten noch das Maß aller Dinge in den deutschen VoD-Charts. Eine schöne Überraschung ist die Comedy-Serie "Hubert und Staller".

15,3 Millionen, 14,3 Millionen, 6,79 Millionen, 8,55 Millionen, 6,10 Millionen und 13,6 Millionen Abrufe lauten die Zahlen für die Netflix-Serie "Stranger Things" in den vergangenen Monaten in den deutschen VoD-Charts von Goldmedia. Auch dieses Mal ist es wieder der klare Platz eins mit 11,3 Millionen Abrufen vom 8. bis 14. Juli.

Eine spannende Überraschung ist die deutsche Comedy-Serie "Hubert und Staller" auf Platz neun mit 2,17 Millionen Abrufen. Das Format gibt es gerade zu großen Teilen und mit vielen Staffeln sowohl bei Amazon Prime Video als auch Netflix und Wow, wie Sky Ticket neuerdings heißt, in der Flatrate.

Eine gute Woche hatte auch die Prime-Video-Serie "The Boys" in ihrer dritten Staffel mit 5,38 Millionen Abrufen. Auch gut lief es für James Spader und seinen Seriendauerläufer "The Blacklist" mit 4,68 Millionen Abrufen.

1. Stranger Things - 11,3 Mio. Abrufe

2. The Boys - 5,38 Mio.

3. The Blacklist - 4,68 Mio.

4. Manifest - 3,40 Mio.

5. The Big Bang Theory - 2,94 Mio.

6. Haus des Geldes - 2,30 Mio.

7. Grey's Anatomy - 2,24 Mio.

8. Mr. Corman - 2,18 Mio.

9. Hubert und Staller - 2,17 Mio.

10. The Umbrella Academy - 2,13 Mio.

Quelle: VOD-Ratings.com