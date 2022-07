Gläubiger übernehmen Kinogigant Vue

Über einen möglichen Verkauf von Kinogigant und Cinemaxx-Eigentümer Vue - aktuell nach Zahl der Standorte die drittgrößte europäische Kinokette hinter AMC-Tochter Odeon und Cineworld - war zuletzt Mitte 2019 konkret spekuliert worden; nun kommt es tatsächlich zu einem Eigentümerwechsel.

Wie das von CEO Tim Richards geführte Unternehmen bestätigte, sollen die vorrangigen Gläubiger die Kontrolle über die Kette übernehmen. Im Zuge des Deals, der sich auf eine Mrd. Pfund (rund 1,18 Mrd. Euro) belaufen soll, würden rund 548 Mio. Euro an Verbindlichkeiten in Aktienkapital umgewandelt. Die bisherigen Hauptanteilseigner, die Alberta Investment Management Corporation (AIMCo) und der kanadische Pensionsfonds Omers, geben ihre Anteile damit ab, nachdem sie 2013 die Kontrolle über Vue für rund eine Mrd. Pfund übernommen hatten.

Der Schritt sichert Vue demnach nicht zuletzt gut 88 Mio. Euro an zusätzlicher Liquidität - was gerade auch Bedenken adressiert, die Richards aktuell hinsichtlich der Filmversorgung im vierten Quartal hat. "Was wir tun, wird dadurch bestimmt, dass wir als Unternehmen konservativ agieren und sicherstellen wollen, dass sich keine Probleme in der Zukunft auftun", so der CEO. Man habe die Höhen und Tiefen in einem generell sehr wechselhaft verlaufenden Jahr gesehen und habe Bedenken hinsichtlich der potenziellen Liquiditätssituation im vierten Quartal entwickelt. Denn dieses wirke in den Wochen vor dem Debüt von Avatar: The Way of Water" Mitte Dezember derzeit "ruhig", was hochkarätige Neustarts anbelange. Anmerken könnte man, dass US-Analysten schon im dritten Quartal erhebliche Content-Lücken sehen.

Umsicht sei die Basis des jetzt geschlossenen Deals, der es dem Unternehmen erlaube, Schulden abzubauen und zum einstigen Status Quo zurückzukehren. Unmittelbar vor der Pandemie konnte Vue auf eine ausgesprochen erfolgreiche Geschäftsperiode zurückblicken, in der auch die - letztlich gescheiterte - Übernahme der CineStar-Gruppe in Angriff genommen worden war. Die Rekapitalisierung werde im Verlauf des Jahres vollzogen, sie soll keine Auswirkungen auf Vermieter, Dienstleister oder beschäftigte haben.

Auch wenn Richards aktuell mit Skepsis auf das vierte Quartal blickt, kann er doch festhalten, dass das Kino - soweit gut mit Filmen versorgt - sein Publikum wieder findet. So hätten die Besuchszahlen für Vue schon im Mai bei 85 Prozent des Drei-Jahres-Durchschnitts vor der Pandemie gelegen, im Juni sei dieser sogar übertroffen worden.