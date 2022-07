Preis für Schauspielkunst geht an Anne Ratte-Polle

Das Festival des deutschen Films Ludwigshafen (24. August bis 11. September) zeichnet Anne Ratte-Polle am 4. September mit dem Preis für Schauspielkunst aus. Wie das Festival heute bekannt gibt, wird im Anschluss an die Verleihung ihr neuer Film Alle wollen geliebt werden" gezeigt, den Camino Filmverleih am 27. Oktober in den deutschen Kinos startet. Nach der Vorführung steht die Schauspielerin in einem Bühnengespräch mit Festivalleiter Michael Kötz Rede und Antwort.

In "Alle wollen geliebt sein" spielt Anne Ratte-Polle, die für ihre Rolle in Ilker Cataks Es gilt das gesprochene Wort" mit dem Bayerischen Filmpreis als beste Schauspielerin ausgezeichnet und für den Deutschen Filmpreis nominiert war, die Psychotherapeutin Ina, die eines Tages feststellt, das etwas mit ihr nicht stimmt. Doch sie hat so viele Baustellen, dass sie sich darum jetzt nicht kümmern kann: die Praxis ist voll, ihr Freund will nach Finnland auswandern, ihre Tochter droht, zu ihrem Vater zu ziehen und ihre egozentrische Mutter feiert ihren 70. Geburtstag. Ina ist bemüht, es allen recht zu machen - doch dann kommt alles ganz anders.

Beim Filmfest München waren Florian Plumeyer und Katharina Woll, die auch Regie geführt hat, für ihr Drehbuch zu "Alle wollen geliebt werden" mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet worden.