Audiard wechselt mit "Emilia Perez" zur Komödie

Frankreichs Meisterregisseur Jacques Audiard bereitet "Emilia Perez" vor, mit dem er wieder Neuland betritt. Nach u.a. einem Western, The Sisters Brothers", und zuletzt einem modernen Beziehungsdrama in Schwarz-Weiß, Wo in Paris die Sonne aufgeht", erzählt er hier als Komödie und Musical die ungewöhnliche Geschichte eines mexikanischen Drogenbosses, der ein neues Leben als Frau beginnt.

Audiard schreibt das Drehbuch mit Thomas Bidegain, mit dem er bereits bei vielen seiner Filme zusammenarbeitete. Im Winter soll gedreht werden. Die spanische Transschauspielerin Karla Sofía Gascón soll die Hauptrolle übernehmen. Die Pariser Firmen Why Not Productions und Page 114 produzieren mit der mexikanischen Pimienta Films. Vincent Maravals und Kim Fox' The Veterans agiert als Weltvertrieb. CAA Media Finance kümmert sich um die Rechte für Nordamerika.

Das Projekt war beim Marché du Film in Cannes angeboten worden und wurde soeben vom CNC unterstützt.