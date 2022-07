Gerhards trifft "Man of the World"

Produzentin Nicole Gerhards, die zuletzt mit Emily Atefs "Mehr denn je" Premiere in Cannes und München feierte, koproduziert das historische Drama "A Man of the World" von Frédéric Fonteyne und Anne Paulicevich.

Produzentin Nicole Gerhards, die zuletzt mit Emily Atefs "Mehr denn je" Premiere in Cannes und München feierte, ist deutsche Partnerin des neuen Projekts von Frédéric Fonteyne und Anne Paulicevich,"A Man of the World". Das Drama erzählt nach einer wahren Geschichte von einem Professor für Archäologie und Kunstgeschichte, der, Antifaschist, ausgerechnet dazu auserkoren wird, Hitler und Mussolini die Kunstschätze in Florenz und Rom zu zeigen.

Jacques-Henri Bronckart von der belgischen Versus Productions ist Hauptproduzent. Er stemmte bereits Fonteynes und Paulicevichs vorherigen gemeinsamen Film als Regie- und Drehbuchduo, Filles de joie". Nicola Giuliano, Francesca Cima und Carlotta Calori von Indigo sind italienische Partner. Die wallonische Förderung unterstützte gerade das interessante Projekt.

Fonteyne wurde für seine Filme Gilles' Frau" und Tango libre" u.a. in Venedig ausgezeichnet.