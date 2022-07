"Warrior" wird zur Serie

Gavin O'Connor arbeitet an einer Serie nach seinem Kampfsport- und Familiendrama "Warrior". Paramount+ ist eingestiegen.

Gavin O'Connor arbeitet an einer Serie nach seinem Kampfsport- und Familiendrama Warrior". Lionsgate, das Studio hinter dem hochgelobten Film von 2011 bzw. dessen TV-Abteilung produziert für Paramount+. O'Connor soll als Showrunner gemeinsam mit Newcomer Adair Cole wirken. Das Duo schreibt die Drehbücher. Sie variieren den Filmstoff, der sich auf von Tom Hardy und Joel Edgerton gespielte Brüder und ihren Vater konzentriert, und erzählen von vier neuen Protagonisten in der Mixed Martial Arts Szene, zwei Frauen und zwei Männer. O' Connor plant auch, die Regie der zehn Folgen zu übernehmen. U.a. werden Gespräche mit dem ehemaligen Profisportler Daniel Cormier and Miss Bala"-Darstellerin Gina Rodriguez geführt.

O' Connor, der zum Produktionsteam des Serienerfolgs Mare of Easttown" gehört, inszenierte auch die Ben-Affleck-Filme "The Accountant" und "Out of Play".