Warner Bros. Discovery verlängert CFO Gunnar Wiedenfels bis 2026

Warner Bros Discovery schafft mit zwei langfristigen Verträgen in der Führungsspitze Klarheit, wer neben CEO David Zaslav zukünftig mit den Kurs bestimmen wird. Das ist zum einen der deutsche Chief Financial Officer Gunnar Wiedenfels, dessen Vertrag bis zum 10. Juli 2026 verlängert wurde. Auch der Vertrag von Bruce Campbell, der Chief Revenue and Strategy Officer, wurde immerhin bis zum 8. Juli 2025 verlängert.

Wiedenfels ist in Deutschland bestens bekannt, weil er vor seiner Discovery-Karriere prägende Rollen, etwa als Finanzvorstand bei ProSiebenSat1 inne hatte und dort sieben Jahre lang arbeitete. Er hielt auch eine bemerkenswerte Keynote bei den Medientagen München 2021, wo er seine Vision der Fusion der Unternehmen WarnerMedia und Discovery ausformulierte.

Campbell erhält über den neuen Vertrag jetzt jährlich 2,5 Millionen Dollar Gehalt, während es für Wiedenfels von 1,7 Millionen Dollar auf jetzt zwei Millionen Dollar rauf geht.