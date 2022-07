Kinos in L.A. County droht Rückkehr zur Maskenpflicht

L.A. County hat aktuell das Level "High" in dem vom Centers for Disease Control and Prevention festgelegten Corona-Raster erreicht. Sollte dies zwei Wochen lang anhalten, zieht die Direktorin der Gesundheitsbehörde von L.A. County, Barbara Ferrer, die Wiedereinführung einer Maskenpflicht u.a. in Kinos in Betracht.

In Los Angeles ist nach Angaben der Direktorin der Gesundheitsbehörde von L.A. County, Barbara Ferrer, jetzt der erste Fall eines Coronapatienten mit dem sich noch schneller verbreitenden Omikron-Subtyps BA.2.75 aufgetaucht und der Omikron-Subtyp BA.5 hat dafür gesorgt, dass nicht nur die täglichen Ansteckungszahlen so hoch sind wie zuletzt im Januar, sondern auch die Hospitalisierungsrate und die Todeszahlen wieder steigen.

Laut Ferrer habe L.A. County jetzt auch wieder das Level "High" in dem vom Centers for Desease Control and Prevention (CDC) festgelegten Corona-Raster erreicht. Sollte dies in den kommenden zwei Wochen so bleiben, kündigte Ferrer eine "allgemein gültige Verpflichtung zum Tragen eines Mund- und Nasenschutzes in Innenräumen an". Dazu kommen zu den Orten, wo dies jetzt schon gilt wie Krankenhäusern und öffentlichen Verkehrsmitteln dann u.a. auch der Einzelhandel, Event-Locations wie z.B. Kinos, Restaurants und Bars. Für Fitness- und Yoga-Studios werde dies nicht gelten, so Ferrer.

"Es ist mir klar, dass es ein Rückschritt ist, wenn wir zur Maskenpflicht in Innenräumen zurückkehren. Die Wahrheit ist aber, dass wir mit einem mutierenden SARS-CoV2-Virus leben", so Ferrer.

Auf die Frage, ob es noch einmal zu einem Shutdown des öffentlichen Lebens kommen werde, sagte Ferrer: "Ich denke, vermutlich nicht. Aber, noch einmal: da ist sehr viel Unsicherheit mit den Mutationen. Wir haben viele gute Werkzeuge, die es unwahrscheinlich machen, dass wir wieder in einen Lockdown gehen müssen. Aber ich werde niemals nie sagen."