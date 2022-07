27 Kurzfilme konkurrieren um das Goldene Glühwürmchen

Das Fünf Seen Filmfestival hat die Auswahl seiner Kurzfilmreihe bekanntgegeben. Zudem stehen die Kandidaten für die mittellangen Filme fest. 27 Kurzfilme mit einer Länge bis 20 Minuten gehen dieses Jahr ins Rennen um das mit 500 Euro dotierte Goldene Glühwürmchen. Die Auswahl wurde aus 450 Einsendungen getroffen.

Beim mittellangen Film zwischen 20 und 60 Minuten konkurrieren elf Filme um den Short Plus Award, der ebenfalls mit 500 Euro ausgestattet ist. Alle Filme, die um den Kurzfilmpreis und den Short Plus Award konkurrieren, sind vom 25. bis 28. August an den Spielorten in Seefeld, Starnberg und Weßling zu sehen.

Das 16. Fünf Seen Filmfestival findet vom 24. August bis 4. September statt.

Weitere Informationen unter www.fsff.de.