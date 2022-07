Kathrin Kohlstedde über den neuen Leitfaden für Festivals und Weltvertriebe: "Das Beste für den Film"

Kathrin Kohlstedde, Programmleiterin des Filmfest Hamburg, über die engere Zusammenarbeit der im Netzwerk Europa Film Festivals vertretenen Festivals und der Weltvertriebe des Verbands Europa International. Über die Unterzeichnung des gemeinsamen Leitfadens berichteten wir unlängst.

Was gab den Impuls, gemeinsam mit Europa International einen Leitfaden zu erarbeiten?

KATHRIN KOHLSTEDDE: Der Impuls kam schon vor einigen Jahren, als sich beim Galway Film Fleadh eine Gruppe von Festivals traf und ein loser Austausch über die alltäglichen Ups and Downs des Festivallebens begann. Die Verhandlungen mit den Weltvertrieben nehmen einen größeren Teil unserer Arbeit ein und so war klar, dass man sich zu einem gemeinsamen Workshop treffen sollte. Vor zwei Jahren haben wir uns dann erstmals während des Luxemburg City Film Festival mit Europa International zusammengesetzt. Unser Netzwerk Europa Film Festivals, das mittlerweile aus zwölf europäischen Festivals besteht, hat sich dort verfestigt und wir traten in den Dialog mit Europa International, ein Verband von 47 europäischen Weltvertrieben.

War dieser Schritt längst überfällig im Hinblick auf die enge Beziehung zwischen Festivals und Weltvertrieben? Warum hat es so lange gedauert?

KATHRIN KOHLSTEDDE: Ich erinnere mich noch gut an die Situation von vor zwei Jahren. Wir saßen zum ersten Mal zusammen und die Stimmung war vorsichtig gesagt kühl. Jede "Seite" hatte wohl Sorge, zu viel vom Kuchen abzugeben oder zu wenig zu bekommen. Das hat auf jeden Fall schon spüren lassen, dass es hier Gesprächsbedarf gibt. Es wurde dann ein erster Draft eines gemeinsamen Papiers erarbeitet, der weiterentwickelt werden sollte. Corona gab uns dann erst zwei Jahre später, wieder in Luxemburg, die Möglichkeit, das Papier zu finalisieren. Deshalb hat es so lange gedauert. Es war sehr wichtig, dass wir diese Gespräche nicht ausschließlich virtuell führen, sondern ein Verständnis füreinander persönlich entwickeln. Als wir das Papier finalisierten, zeigte sich schon, dass wir viel voneinander gelernt hatten und wir am Ende alle nur das Beste für den Film und das Kino wollen. So machen wir gerne Zugeständnisse auf beiden Seiten, um die Arbeit zu erleichtern und zu professionalisieren.

Gibt es strittige Positionen? Was sind die häufigsten Gründe für Meinungsverschiedenheiten?

KATHRIN KOHLSTEDDE: Meinungsverschiedenheiten entstehen da, wo jeder nur in seiner eigenen Bubble denkt. Weltvertriebe kennen oft die lokalen Anforderungen nicht, die Festivals gegenüber ihren Stakeholdern erfüllen müssen. Das erschwert es, Haltungen und Entscheidungen nicht nachzuvollziehen. Das einzelne Festival sieht oft nicht den ganzen Apparat, den ein Weltvertrieb bedienen muss, und fühlt sich benachteiligt. Und das alles entsteht oft unter einem enormen Zeitdruck, da wird manchmal die Kommunikation vergessen.

Was versprechen Sie sich von dem erarbeiteten Papier?

KATHRIN KOHLSTEDDE: Ganz wichtig war: Misstrauen wurde abgebaut, Vertrauen wurde geschaffen und wir haben uns auf gemeinsame Werte verständigt. Mit dieser Haltung lassen sich die gleichen Arbeitsprozesse viel einfacher bewerkstelligen. Außerdem gibt der detaillierte Leitfaden dem Festival- und Vertriebs-Nachwuchs ein gutes Manual an die Hand, um vorm Sprung ins kalte Wasser mal eine Betriebsanleitung gelesen zu haben. Es gibt ja keine Ausbildung für unsere Berufe.

Werden weitere Schritte folgen?

KATHRIN KOHLSTEDDE: Unser Netzwerk hat sich weitere Themen gesetzt, die wir mit künftigen Partnern aus verschiedenen Bereichen erarbeiten wollen. Evident sind da ökologische, ökonomische und soziale Nachhaltigkeit; horizontale und vertikale Diversität; Inklusion. Große Bereiche, die uns in Teilaspekte führen. Unsere Erfahrungen mit der gemeinsamen Arbeit mit Europa International bestätigen uns, dass wir da einiges erreichen können.