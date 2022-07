Tobis und Legendary gründen Joint Venture für deutschsprachige Serien

Tobis und der US-Filmproduzent Legendary Entertainment gründen ein Joint Venture zur Entwicklung und Produktion deutschsprachiger TV-Serien mit Sitz in München. In der Entwicklung befinden sich bereits mehr als zehn Projekte.

Die deutsche Produktionsfirma und Filmverleiher Tobis gründet ein Joint Venture mit Legendary Entertainment, dem Studio hinter Kino-Blockbustern wie "Dune" und "Godzilla Vs Kong". Ziel ist es, gemeinsam hochwertige deutschsprachige Serieninhalte zu produzieren und zu vertreiben. Die Zusammenarbeit wurde am Donnerstag von Legendarys CEO Josh Grode und den Tobis-Geschäftsführern Timm Oberwelland und Theodor Gringel verkündet. Bis zur Besetzung der Geschäftsführungsposition wird Timm Oberwelland interimsmäßig die Geschäfte führen.

Legendary Tobis TV, so der Name der neuen Firma, wird seinen Sitz in den Räumen der Anfang des Jahres neu gegründeten Niederlassung Tobis Filmproduktion München haben und sich dabei auf High-End-Serien sowie Miniserien mit außergewöhnlichen lokalen Themen und Talenten konzentrieren. Das Unternehmen plant sowohl mit traditionellen deutschen Sendern als auch Plattformen zusammenzuarbeiten.

Tobis wird die operative Führung vor Ort übernehmen, während Legendary den Vertrieb aller vom Joint Venture erstellten Inhalte außerhalb des deutschsprachigen Europas vorantreiben wird. Aktuell befinden sich bereits mehr als zehn Projekte in Entwicklung. Eine Aufnahme der Geschäfte ist voraussichtlich Ende des Sommers geplant, diese steht allerdings noch unter dem Vorbehalt einer Freigabe des deutschen Kartellamts.

"Der Aufbau einer strategischen Partnerschaft mit Tobis zur Zusammenarbeit bei erstklassigen Serieninhalten ist ein wesentlicher Bestandteil unserer Strategie, das internationale Wachstum von Legendary fortzusetzen", erklärt Grode. "Wir können uns keinen besseren Partner an unserer Seite vorstellen, um weiter in den internationalen Fernsehmarkt einzusteigen."

Oberwelland und Gringel ergänzen: "Wir freuen uns sehr, dass ein so renommiertes Studio wieLegendary, das für uns zu den weltweit stärksten Produzenten und Schöpfern von aufregenden Filmstoffen zählt, nun unser Partner ist. Gemeinsam werden wir originelle und spannende neue Serieninhalte für den deutschsprachigen Markt kreieren, die auch international funktionieren."