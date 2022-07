PREVIEW KINO/STREAMING: "The Gray Man" von den Russo-Brüdern

Heute startet in den deutschen Kinos erst einmal exklusiv "The Gray Man" mit Ryan Gosling und Chris Evans als Gegenspieler, eine der teuersten Netflix-Produktionen bislang, die den Startschuss zu einem Franchise geben soll. In acht Tagen geht die Bestseller-Verfilmung dann auf dem Streamingservice auf Sendung. Lesen Sie in unserer Besprechung, was Sie erwartet.

Heute startet in den deutschen Kinos erst einmal exklusiv "The Gray Man" mit Ryan Gosling und Chris Evans als Gegenspieler, eine der teuersten Netflix-Produktionen bislang, inszeniert von den "Avengers"-Machern Anthony und Joe Russo, die den Startschuss zu einem Franchise geben soll. In acht Tagen geht die Bestseller-Verfilmung dann auf dem Streamingservice auf Sendung. Lesen Sie in unserer Besprechung, was Sie erwartet.

Ist es tatsächlich schon vier Jahre her, dass Ryan Gosling zuletzt in einem Film zu sehen war - Damien Chazelles Aufbruch zum Mond"? Nun, gut ihn zurückzuhaben nach seinem wohlverdienten Urlaub von der Schauspielerei, in einem Versuch mit Ansage von Netflix, ein eigenes großes Stück von dem Kuchen abzubeißen, an dem sich Bond, Bourne und Ethan Hunt längst schon gütlich tun: eine große Agenten-Action-Extravaganz mit Franchise-Potenzial. Die dem Film zugrunde liegende Vorlage ist der erste Teil einer aktuell neun Romane umfassenden Thriller-Romanreihe von Mark Greaney, den deutsche Leser vor allem als Mitautor und anschließenden literarischen Erben von Tom Clancy bekannt. Hier geht es jetzt um einen männlichen La femme Nikita", von einem CIA-Mann aus dem Knast geholt, um unter dem Decknamen Sierra Six - "007 war vergeben", sagt er einmal - ein unsichtbar agierender Auftragskiller zu werden, der Beste unter den Besten. Als er 18 Jahre später in ein Komplott involviert wird, mit dem ein Emporkömmling seine ganze Abteilung im Handstreich auslöschen will, gerät er zwischen die Fronten und ist fortan ein weltweit gesuchter Mann.

Den Spaß hat man sich etwas kosten lassen. Von 200 Mio. Dollar Budget ist die Rede, das üppig auf der Leinwand gelandet ist, sofern man denn in den Genuss kommt, den Film auch tatsächlich im Kino zu sehen. Gosling wurde aus dem Sabbatical geholt, mit Chris Evans, Ana De Armas und Regé-Jean Page sowie gern gesehenen Charakterassen wie Billy Bob Thornton und Alfre Woodard stellte man ihm Topnamen zur Seite. Und wer sich für die Regie dann auch noch die Russo-Brüder leistet, die sich nach ihrem missglückten Sozialdrama "Cherry" für Apple nun wieder zurück zum Blockbusterdienst melden, der meint es ernst. Deren Handschrift ist unschwer zu erkennen in diesem Film, der sich wenig um physikalische Gesetze und die Logik des real Machbaren/Überlebbaren schert und sich stets ein bisschen anfühlt, als wäre True Lies" als kleines Kind in einen Kessel mit Superheldentrank gefallen. Hauptsache, immer noch eine Schippe draufgepackt. Die Action actionreicher, die Explosionen explosiver, die Bösewichter böser. Schneller höher weiter im Quadrat. Allerdings mit null Bodenhaftung. Man glaubt dem Film nichts, was er da so bruchstückhaft mit narrativem Morsecode erzählt.

Die Handlung ist nur ein Rahmen, eine Brücke, über die man von einer großen Actionsequenz zur nächsten geht in dieser über die gesamte Welt zerstreute Leistungsschau, die dem zweiten Drehteam alles abverlangt - ein ganz naher Blutsverwandter von Red Notice", das andere große Netflix-Ding, das nach einer fast identischen Formel gestrickt ist. "The Gray Man" ist der elegantere Film der beiden, lebt von der Präsenz von Ryan Gosling, dem die Russos fast nicht genug Zeit lassen, richtig cool zu sein, und der dennoch ziemlich viel herausholt aus den Szenen, die er mit der nach dem Vorgeschmack in Keine Zeit zu sterben" diesmal nicht unterbeschäftigten Ana De Armas hat, und den knackigen Dialogen, die sich anhören, als hätten alle Figuren direkt vor dem Dreh drei Tarantino-Filme am Stück angesehen. Das Manko ist Chris Evans spielt den Bösewicht Llloyd, als würde er sich für Jim Carreys Rolle in den Sonic the Hedgehog"-Filmen bewerben. Wenn sein Schnurrbart - von Gosling vortrefflich als "trash 'stache" beschrieben - an beiden Seiten jeweils einen Zentimeter länger wäre, würde er nicht widerstehen können, ihn zu zwirbeln. Er ist arrogant, blasiert, gewaltverliebt, sadistisch und schier unzerstörbar, ein bisschen wie der Film selbst, der nie so recht zu einem zufriedenstellenden Ganzen zusammenwachsen will, auch wenn da immer wieder hübsche Details und schöne Einfälle aufblitzen, die einen spüren lassen, dass da vielversprechende Ansätze sind, die man in vielleicht kommenden Fortsetzungen zur Qualitätssteigerung ausloten könnte.

Thomas Schultze