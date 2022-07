"Tatort" goes Wacken

Die Ermittlungen in ihrem neuesten Fall, der noch bis 5. August gedreht wird, führen die von Axel Milberg und Almila Bagriacik gespielten "Tatort"-Ermittler auf das Heavy-Metal-Festival in Wacken.

Noch bis 5. August inszeniert Ayse Polat nach einem Drehbuch von Agnes Pluch an unterschiedlichen Orten in Schleswig-Holstein den Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken". Diesmal müssen die von Axel Milberg und Almila Bagriacik gespielten Kommissare Klaus Borowski Mila Sahin sich mit den Umständen des Todes eines Säuglings beschäftigen, der in der Nähe von Kiel auf einem Parkplatz aufgefunden wurde. Von der Mutter keine Spur. Hat sie gar ihr Kind umgebracht?

Die beiden Ermittler finden am Tatort ein Eintrittsbändchen vom Heavy-Metal-Festival in Wacken. Dort führt die beiden eine erste Spur zu dem Caterer Michi Berger (Nikolas Monu), der vor Kurzem noch eine junge Frau mit einem Baby im Auto mitgenommen haben soll, und heimlich mit der Bestattungsunternehmerin Meike (Bärbel Schwarz) liiert ist. Deren Sohn Jan (Marven Gabriel Suarez-Brinkert) hat in der Nacht, als das Baby verschwand, eine Beobachtung gemacht, über die er aber nicht sprechen will. Und dann ist da noch die hochschwangere Sarah (Anja Schneider), die äußert bestürzt auf die Todesnachricht reagiert hatte. Hat sie etwas zu verbergen?

In weiteren Rollen stehen u.a. Thomas Kügel, Anja Antonowicz, Victoria Trauttmansdorff, Regine Hentschel, Joel Williams, Andreas Döhler und Irina Potapenko vor der Kamera von Aljoscha Henning.

Produziert wird der "Tatort: Borowski und das unschuldige Kind von Wacken" von Nordfilm (Produzentin: Kerstin Ramcke; ausführende Produzentin: Sabine Timmermann). Die Redaktion seitens des NDR liegt bei Sabine Holtgreve.

Die Ausstrahlung ist für 2023 geplant.