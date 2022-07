Céline Sciamma bei Giornate degli Autori

Die französische Filmemacherin Céline Sciamma übernimmt den Juryvorsitz der unabhängigen Sektion Giornate degli Autori, die parallel zu den Filmfestspielen von Venedig stattfindet. Für die Regisseurin von Porträt einer jungen Frau in Flammen", der in Cannes mit dem Preis für das beste Drehbuch ausgezeichnet wurde, ist es eine Art Heimkehr, nachdem sie 2014 in die engere Auswahl für den LUX-Preis bei "27 Times Cinema" gekommen ist, der Initiative, die von Giornate degli Autori, dem LUX-Publikumspreis des Europäischen Parlaments und Europa Cinemas in Zusammenarbeit mit Cineuropa organisiert wird. Als Vorsitzende der Jury entscheidet Sciamma mit 27 jungen europäischen Cineasten über den GdA-Regiepreis.