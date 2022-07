US-Boxoffice: "Top Gun Maverick" macht 600-Mio.-Dollar-Dutzend voll

Nächster Meilenstein für Top Gun Maverick". Als zwölfter Film überhaupt hat der mit Abstand erfolgreichste Film des Jahres am US-Boxoffice die 600-Mio.-Dollar-Marke geknackt und steht jetzt bei 601.9 Mio. Dollar. Am schnellsten war dies Avengers: Endgame" gelungen, der diese Marke im Frühjahr 2019 innerhalb von zehn Tagen erreicht hatte; Spider-Man: No Way Home" hatte während der Corona-Pandemie 17 Tage gebraucht, um am US-Boxoffice die 600-Mio.-Dollar-Marke zu erreichen.

Mit seinem Erfolg hat "Top Gun Maverick" auch großen Anteil daran, dass Paramount mit einem Gesamteinspiel von 1,04 Mrd. Dollar und einem Marktanteil von 24 Prozent - dem höchsten Wert seit 2014 - das erfolgreichste Studio des ersten Halbjahres am US-Boxoffice ist.

Brian Robins, CEO und President von Paramount Pictures, zu den jüngsten Erfolgen: "'Top Gun Maverick' ist ein phänomenaler Kinofilm und wir sind sehr stolz darauf, diesen gewaltigen Erfolg zusammen mit Tom Cruise, unseren Filmemachern und unserem Cast, unseren Marketing- und Distributionteams, und - natürlich - all den neuen und alten 'Top Gun'-Fans, ohne die das nicht möglich gewesen wäre, zu feiern."

Am weltweiten Boxoffice steht "Top Gun Maverick" mit einem Einspiel von 1,189 Mrd. Dollar aktuell auf Platz 22 des All-Time-Rankings, rund 47 Mio. Dollar von Platz 20 (Fast & Furious 8"; 1,236 Mrd. Dollar)) entfernt.