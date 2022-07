Adam Sandler und Netflix planen nächstes gemeinsames Projekt

Mit der Verfilmung des Jugendbuchs "You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!" setzen Adam Sandler und Netflix ihre Zusammenarbeit fort.

Im Rahmen des im Februar 2020 abgeschlossenen Deals über vier Filme zwischen Adam Sandlers Produktionsfirma Happy Madison Productions und Netflix entsteht als nächstes die Verfilmung von Fiona Rosenblooms Jugendbuch "You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!". Wie "Deadline.com" berichtet, wird Sammi Cohen den Film nach einem Drehbuch von Alison Peck inszenieren.

In der Komödie für junge Erwachsene steht ein jüdisches Mädchen im Mittelpunkt, dessen Pläne für ihre Bat Mizwa, die Feier ihrer Religionsmündigkeit und damit Erlangung der gleichen religiösen Rechte und Pflichten wie die Erwachsenen, zu platzen und eines der wichtigsten Ereignisse in seinem jungen Leben zu ruinieren drohen.

Neben Sandler werden u.a. auch Idina Menzel, Sarah Sherman, Sunny Sandler, Sadie Sandler, Luis Guzmán, Ido Mosseri, Samantha Lorraine, Dylan Hoffman, Dean Scott Vazquez, Miya Cech, Ivory Baker, Dylan Dash, Millie Thorpe, Zaara Kuttemperoor und Jackie Sandler Rollen übernehmen.

Sandler fungiert zusammen mit seinem Partner bei Happy Madison, Tim Herlihy, sowie Leslie Morgenstein und Elysa Koplovitz Dutton als Produzent von "You Are SO Not Invited to My Bat Mitzvah!".

Seit 8. Juni ist Sandler bei Netflix in dem Sportdrama Hustle" zu sehen.