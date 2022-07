"Hübsches Gesicht"-Creator Aylin Kockler: "Wollen Sehgewohnheiten ändern"

Aylin Kockler hat als Erste den "Storytellers"-Wettbewerb von RTL+ gewonnen. Sie spricht als Creator und Drehbuchschreiberin über die daraus entstandene Serie "Hübsches Gesicht", die gerade abgedreht worden ist.

Was bedeutet Ihnen der Gewinn des "Storytellers"-Nachwuchswettbewerbs von RTL+?

AYLIN KOCKLER: Es bedeutet mir unfassbar viel, dass RTL+ dem Thema Körperakzeptanz eine Plattform bietet und dass mir sowohl die Redaktion als auch die Jury zugetraut haben, als Newcomerin gleich eine ganze Serie entwickeln zu können. Für mich kam der Gewinn tatsächlich sehr überraschend, denn auch die anderen Finalist:innen hatten tolle Pitches. Eine von ihnen, Antonia Leyla Schmidt, wurde letztlich zur Regisseurin von "Hübsches Gesicht". Das war aber nicht die einzige Kollaboration, die durch das Storytellers-Wochenende entstand: Schauspieler Daniel Zillmann hat mich zum Beispiel zu einer neuen Figur inspiriert, die es ursprünglich gar nicht gab.

Was kann man von der Serie "Hübsches Gesicht" erwarten?

AYLIN KOCKLER: Es geht um eine junge Frau, Gigi (gespielt von Dilara Aylin Ziem), die für ihren Freund abnehmen soll, um ihre Beziehung zu retten. Wir haben es uns dabei zum Ziel gesetzt, eine Story zu erzählen, die auf der einen Seite unterhalten soll, deshalb spielt sie in einem absichtlich unrealistischen Fatcamp, aber auf der anderen Seite auch zeigen soll, mit welchen Diskriminierungen und Schwierigkeiten man als mehrgewichtige Person fast täglich zu kämpfen hat. Wir hoffen, dass sich besonders junge Menschen on screen repräsentiert fühlen und vielleicht noch etwas für ihr Leben mitnehmen - wie die Erkenntnis, dass man sich nicht alles gefallen lassen muss. Und dass es auch noch was zwischen dem "Feiern des Körpers" und dem "Mit-sich-unzufrieden-sein" gibt. Nämlich den Wunsch, respektiert zu werden und einfach so sein zu dürfen, wie man ist. Wir wollen dazu beitragen, Sehgewohnheiten zu ändern und dass Leute verstehen, dass ein großer Körper keine Punchline ist. Wir haben deshalb versucht, keine Witze über Mehrgewicht, sondern solche über den Umgang mit Mehrgewicht zu machen.

Wie waren die Dreharbeiten?

AYLIN KOCKLER: Meine Co-Autorin Ferdos Sililo-Simon und ich waren leider nur zu Setbesuchen vor Ort, konnten aber täglich die Muster verfolgen und waren immer im engen Austausch mit diversen Crew- und Castmitgliedern. Das Schönste für mich war, wenn Schauspieler:innen sagten, wie wohl sie sich am Set fühlten. Bei diesem Thema ist es besonders wichtig, dass auch der Dreh ein Safe Space ist.

Wie verlief die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Moovie?

AYLIN KOCKLER: Es ist nicht selbstverstündlich, dass eine renommierte Produktionsfirma ein Low-Budget-Nachwuchsprojekt realisieren möchte. Aber die Moovie kam im Herbst mit an Bord, hat sich komplett mit uns und RTL+ auf das Experiment eingelassen und sich auch stark in die Entwicklung eingebracht. Super war, dass Produzentin Sandra Gürtler uns First Time Serienmacherinnen Antonia, Ferdos und mich mit erfahrenen Film- und Serienschaffenden wie der Kamerafrau Jieun Yi, Casterin Stephanie Maile oder Editorin Friederike Hohmuth zusammengebracht hat. Diese Entwicklung gelebt zu haben - von der One-Woman-Show beim Wettbewerb bis hin zu diesem großen Team rund um die Moovie - ist eine tolle Erfahrung.

Wer sind beim Drehbuchschreiben Ihre Vorbilder?

AYLIN KOCKLER: Ich liebe Comedy. Und zwar alles von Sitcoms wie "Modern Family" über RomComs wie "Something's Gotta Give" bis hin zu "Anchorman". Die Range ist groß. Ich würde daher sagen: Am meisten prägten mich die Filme und Serien von Nancy Meyers, Mindy Kaling und Judd Apatow sowie die Klassiker von John Hughes und Nora Ephron.

Das Interview führte Michael Müller