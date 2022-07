Microsoft hilft Netflix bei werbeunterstützter Abo-Version

Netflix und Microsoft haben ihre Zusammenarbeit bei der werbeunterstützten Abo-Version des Streamingdienstes bekannt gegeben. Chief Operating Officer und Chief Product Officer von Netflix, Greg Peters, sagte, sie hätten Microsoft als ihren weltweiten Werbe-Technologie- und Verkaufspartner für dieses Angebot gewählt.

"Wir sind noch früh dran und es gibt noch viel Arbeit zu tun. Aber unser langfristiges Ziel ist: Mehr Auswahlmöglichkeit für den Konsumenten und eine Premium- und Besser-als-lineares-TV-Erfahrung für die Werbetreibenden", kommentiert Peters, der besonders die Flexibilität von Microsoft lobt, über die Zeit auch weitere Innovation in den Bereichen Technologie und dem Anzeigenverkauf sowie hohe Datensicherheit für die Kunden zu schaffen.

Der President Web Experiences von Microsoft, Mikhail Parakhin, zeigte sich begeistert über die Kooperation mit Netflix. "Zum Start werden die Konsumenten mehr Zugangsoptionen für Netflix' preisgekrönte Inhalte haben", sagte er und betonte, dass die gesamte Werbung bei Netflix exklusiv durch die dafür zuständige Microsoft-Plattform verfügbar sein werde.

Zum einen ist das werbeunterstützte Abo-Angebot an die Kundschaft von Netflix der Versuch, das Account Sharing zu unterbinden. Andererseits gibt es fast monatlich mehr Streaming-Anbieter. Daher ist das Ganze auch eine Reaktion auf die Konkurrenz und das Nutzerinteresse an weniger hochpreisigen Angeboten.

Netflix fehlt bislang die Erfahrung mit Werbung im Programm. Es ergibt durchaus Sinn, sich einen Partner an Bord zu holen. Allerdings wird der Aufbau eines Sales Team noch etwas brauchen. Angedacht ist bislang eine Launch im vierten Quartal.

Am 19. Juli veröffentlicht Netflix seine Zahlen zum zweiten Quartal, für das der Streamingdienst in der Prognose selbst einen Abo-Verlust von zwei Millionen Nutzerinnen und Nutzern ankündigte. Banken wie Barclays deuten aufgrund von Kreditkartenabrechnungen an, dass diese Zahl sogar noch höher liegen könnte.