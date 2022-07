Oliver Berben zur "Resident Evil"-Serie: "Die 'most accessible' Version schaffen"

Mit der neuen "Resident Evil"-Serie für Netflix verfolgt Constantin Film sein strategisches Ziel weiter, große internationale Serien zu produzieren. Constantin Film-Vorstand Oliver Berben über die großen Herausforderungen der Umsetzung und die aktuellen Entwicklungen im Streamingmarkt.

Hoffen Sie mit "Resident Evil" als großer internationaler Serie der Constantin Film aufs richtige Pferd gesetzt zu haben?

Oliver Berben: "Resident Evil" ist vielleicht die erfolgreichste Videospielmarke der Welt, die wir über Jahre hinweg mit großer Resonanz fürs Kino umgesetzt haben. Damit haben wir auch einen Indikator, wie groß die Fanbase dieser IP weltweit und in den einzelnen Territorien ist, in denen die sieben Kinofilme ausgewertet wurden. Als Netflix USA mit der Frage zu uns gekommen ist, ob wir daraus für sie eine Serie machen wollen, haben wir lange diskutiert, ob wir so eine große IP dafür nutzen wollen. Bisher haben wir die Marke ausschließlich mit Filmen im Kino ausgewertet, natürlich mit den Ancillary Rights, also klassisches Home Entertainment und digitale Auswertungen. Was auch ein guter Indikator ist: Vor wenigen Wochen hat Netflix die Kinofilme auf den Streamingdienst gestellt. Da konnte man eine "TopTen"-Filme sehen, bei der fünf Plätze von "Resident Evil" belegt wurden. Wir gehen also davon aus, dass die Zielgruppe auf Netflix für diese Serie am größten ist. Aus kreativ-künstlerischer Sicht möchten wir das Universum von "Resident Evil" weiter öffnen. Die Serie verfolgt einen neuen Ansatz im Vergleich zu den Kinofilmen, auch im Vergleich zum letzten, der eine Art Origins erzählte und sich näher am Videospiel orientierte. Mit der Serie gehen wir etwas weg vom reinen Horror hin zu mehr Action und Young Adult mit Coming-of-Age, was sich sehr stark in den beiden Zeitebenen zeigt, in denen die Serie spielt. Zusammen mit Netflix haben wir versucht, die "most accessible" Version von "Resident Evil" zu schaffen, die genre-übergreifend die meisten Zuschauer und Zielgruppen erreichen kann.

Sie sagen, Netflix ist zu Ihnen gekommen. War das eine reine Auftragsproduktion?

Oliver Berben: Es ist keine Auftragsproduktion, sondern eine Lizenzproduktion mit Netflix als Auftraggeber. Das war auch von Anfang an unsere Bedingung, weil es sich um eine IP handelt, die uns gehört. Wir achten als Firma sehr darauf, dass wir unsere Marken, die wir über viele Jahre pflegen und aufbauen, auch weiterhin kontrollieren können. Das war für Netflix kein Problem. Es gab eine extrem faire Verhandlung, die zu unserer Vereinbarung geführt hat.

2018 haben Sie gegenüber Blickpunkt:Film zum ersten Mal erwähnt, dass Sie an dieser Serie arbeiten. Vier Jahre später ist die Serie fertig. War es ein schwieriger Ritt auch wegen Corona?

Oliver Berben: Die vier Jahre haben auf wundersame Weise wenig mit Covid zu tun. Covid war kein Faktor der Verzögerung, sehr wohl aber beim Aufwand der Produktion. Vier Jahre sind auch keine unübliche Zeit, wenn Sie bedenken, wie groß die IP für uns ist. So wie wir genau kontrollieren, was mit der Marke im Kino passiert, mussten wir auch gut überlegen, wie wir mit ihr umgehen wollen, wenn sie das Licht der Welt im SVoD-Bereich erblicken soll. Die Suche nach dem richtigen Showrunner stand am Anfang und erfolgte gemeinsam mit Netflix. Wir haben in den Trades nur angekündigt, dass Constantin Film und Netflix diese IP als Serie umsetzen wollen. Das Feedback war unfassbar. Dieser Prozess hat Zeit in Anspruch genommen, aber mit Andrew Dabb haben wir den Besten gefunden.

Was hat bei ihm den Ausschlag gegeben?

Oliver Berben: Andrew Dabb hat mit "Supernatural" eine der erfolgreichsten und am längsten laufenden SciFi-Serien entwickelt, und das Schöne war, dass er auch noch der größte "Resident Evil"-Fan ist. Er hatte also nicht nur große Erfahrung im seriellen Bereich, sondern wollte es auch unbedingt machen. Das war die optimale Kombination.

Auch bei Drehbuch und Regie setzen Sie auf sehr diverse und im Serienbereich sehr profilierte Kreative...

Oliver Berben: Die Entwicklung der Serie ging über einen Zeitraum von eineinhalb Jahren, mit einem großen Writers Room. Das Ganze ist als US-amerikanische Show in Südafrika produziert und hergestellt worden. Außer der Constantin Film gibt es in Deutschland kein Unternehmen,das für US-Networks oder US-Streamer speziell für deren Heimatmarkt produziert. Uns schwebte auch eine unterschiedliche Art von Besetzung bei den Regisseur:innen wie auch beim Writer's Room vor, und wir wollten erst anfangen, wenn unsere Vorstellungen komplett erfüllt waren. Es ist mit Sicherheit die diverseste Herangehensweise, die wir je umgesetzt haben. Bei der Besetzung der Kreativen hinter der Kamera haben wir auf ein möglichst unterschiedliches Ensemble geachtet, weil die Marke überall auf der Welt erfolgreich ist, von Asien bis nach Südamerika. Das sollte sich bei der Crew wie beim Talent vor der Kamera abbilden. Es ist der diverseste Cast und die diverseste Teamstruktur in der gesamten "Resident Evil"-Geschichte. Der Anteil von People of Colour liegt hinter der Kamera bei über 30 Prozent. Head-Schauspieler:innen sind zwei PoC und unser Cast setzt sich aus Schauspieler:innen von Südkorea bis nach Mexiko zusammen. Auch das braucht Zeit, weil in jedem Land eigene Castingteams beauftragt werden müssen.

Ich weiß nicht, ob Sie das Budget der Serie verraten können?

Oliver Berben: Das Budget liegt bei über acht Mio. Dollar pro Episode. Die Serie startet am 14. Juli zeitgleich in 180 Ländern, in denen alle acht Folgen ab Start verfügbar sind.

Und welche Erwartungen haben Sie an diesen Start?

Oliver Berben: Wir hoffen auf einen großen Erfolg dieser Show. Aber viel wichtiger ist für uns, wie Netflix die Show bzw. die IP einschätzt und was sie dafür machen. Da gibt es Indikatoren, die uns extrem freuen. Von allen internationalen Shows, die Netflix macht, bekommen im ganzen Jahr vielleicht vier oder fünf eine eigene Kampagne. Eine davon ist "Resident Evil". Das alleine zeigt schon, dass Netflix sehr stark an diese Show glaubt, schließlich lassen sie es sich neben den Lizenzkosten noch einmal Millionen kosten, sie herauszubringen. Und die Arbeit, die Netflix im Marketing- und Pressebereich leistet, ist sensationell. Ich habe selten erlebt, dass ich Sachen vorgelegt bekomme, die sich nicht verbessern lassen.

Ist das Geschäftsfeld der internationalen Serien von strategisch wichtiger Bedeutung für Sie? Oder ist "Resident Evil" ein Solitär unter den Marken der Constantin Film?

Oliver Berben: Es ist kein Solitär, und es ist ein Prinzip, das weiterverfolgt wird, aber auch nicht neu ist bei der Constantin Film. Wir haben seit über dreißig Jahren unsere Offices in Los Angeles, primär aus dem Kinobereich kommend. Neu dazugekommen ist vor einigen Jahren der serielle und TV-Bereich, mit Shows wie beispielsweise "Shadowhunters" für Disney und Netflix. Ende des Jahres startet mit "Smillas Gespür für Schnee" schon die Produktion unserer nächsten internationalen Show, mit Amma Assante als Regisseurin und Tina und Matt Hastings als Showrunner:in. Der Ausbau dieses Bereichs ist ein strategisches Ziel. Aus US-Sicht haben wir ein relativ großes Alleinstellungsmerkmal, weil wir eine starke europäische Verwurzelung haben und auch über das Knowhow des amerikanischen Marktes verfügen. Früher wurden US-amerikanische Serienproduktionen ausschließlich von den Majors bedient, teilweise noch von den größeren Independents. Mittlerweile ist durch den Erfolg der Streamer der globale Gedanke und das aus anderen Ländern kommende, kreative Potenzial ein Verkaufsargument geworden.

Wie bemessen Sie den Erfolg für diese internationalen Serien?

Oliver Berben: Es ist ein Erfolg, wenn es gelingt, ein kreatives Konzept zu finden, das durch das serielle Erzählen einen Mehrwert generiert. Es geht nicht darum, eine Geschichte so zu strecken, dass man sie in acht Folgen erzählen kann, sondern eine kreative Idee zu spinnen, um diese IPs und Figuren anders als im 90- oder 100-Minutenbereich zu erzählen. Wir schaffen es dadurch, die IPs im internationalen Markt anders zu besetzen, so dass sie vielleicht auch in anderen Auswertungsformen stattfinden können. Man sieht das sehr schön bei den "Star Wars"-Serien auf Disney+. Die beleben die ganze Marke und wenn dann wieder ein Kinofilm erscheint, wird auch er davon getragen. Daneben gibt es natürlich die üblichen Erfolgsfaktoren, die für das Streamingportal wichtig sind: Wie viele Abos werden dadurch generiert? Wie stark ist die Completion Rate? Und natürlich: Wie viele Leute haben wir erreicht, bezogen auf die unterschiedlichen Bereiche der Welt.

Bei deutschen Kinofilmen und Serien ist die Constantin Film gewohnt, in der Konkurrenz zu bestehen. Ist diese im internationalen Bereich nicht sehr viel härter?

Oliver Berben: Das stimmt. Aber wir verschwenden wenig Zeit damit, nach links und rechts zu schauen, was die anderen machen. Wir bemühen uns darum, das, was wir können, am besten zu machen, ob in Deutschland oder im internationalen Markt. Wir lenken unsere Kraft auf die eigenen Projekte und hoffen, dabei immer mal wieder neue Türen aufzustoßen. Die klare Ausrichtung für die Entwicklung und Produktion unserer Stoffe ist, dass wir viele Menschen damit erreichen wollen.

Verfügt die Constantin Film über genügend geeignete IPs, die auch international Bestand haben? Diese besonderen Marken sind sicher auch sehr umkämpft?

Oliver Berben: Das ist richtig, aber es gibt verschiedene Herangehensweisen. Natürlich kann man auf IPs zielen, von denen es zehn am Markt gibt, die international von allen gewollt werden. Uns geht es allerdings auch darum, IPs zu kreieren und dann zu pflegen. Man braucht den richtigen Riecher, um einen Künstler oder eine Künstlerin, ein Videospiel oder ein Buch zur rechten Zeit aufzuspüren, wenn sie an der Schwelle stehen, eine richtig große IP zu werden. "Resident Evil" war ein erfolgreiches Videospiel, ist aber durch die Verfilmungen noch sehr viel größer geworden. Auch bei den Eberhofer-Verfilmungen von der Produzentin Kerstin Schmidbauer hat eine Symbiose stattgefunden zwischen dem Erfolg der Romane und dem der Kinofilme, die in beide Richtungen wirkt. Die Frage ist immer, wie man diese IPs entdeckt, traditionell über Literaturagenten oder wie bei uns über eine große Zahl von Produzent:innen, die ihre Fühler in den Markt ausstrecken. Wir haben in den letzten Monaten international noch einen Schritt getan und eine weitere Firma in Los Angeles eröffnet: Upgrade Productions mit Jonathan Kier und Matt Brodlie, zwei großartige Executives und Gründer, die sich darauf konzentriert haben, außerhalb der Vereinigten Staaten IPs in allen Bereichen in den einzelnen Territorien zu tracken und aus ihnen Serien oder Filme zu machen, die wiederum im US domestic oder im internationalen Markt verkauft werden. Wir sind seit Anfang des Jahres am Start, und es sind bereits die ersten vier Serien angekündigt, aus Japan, Australien, Polen und Südamerika.

Wie sehen Sie die Entwicklung im Streamingmarkt? Ist nach den vielen Schlagzeilen über Netflix die Party bald vorüber?

Oliver Berben: Das erinnert mich an die sehr deutsche Einschätzung, dass es neben Streaming kein lineares TV mehr geben wird, oder dass das Kino jetzt tot sei. Die Medien kennen oft nur ein Entweder-Oder. Ich halte das für Unsinn. Das zeigen auch die Zahlen. Der Markt verändert sich nur, und natürlich wird es beides geben. Auch im internationalen Bereich muss man die Kirche im Dorf lassen. Alle tun jetzt so, als würde Netflix pleite gehen, weil sie dreihundert Leute entlassen. Der Konzern hat weit über 200 Mio. zahlende Abonnenten in aller Welt. Was das bedeutet, kann man sich ausrechnen. Kein weiterer Player kommt nur im Ansatz in die Nähe, auch wenn Disney+, Amazon Prime, HBO Max und andere aufholen. Es wurde in der Vergangenheit oft darüber geredet, wie viel Geld die Streamer in den Markt gepumpt haben, um ihre Position zu festigen. Jetzt ist es an der Zeit, um zu evaluieren, ob das Geld richtig investiert ist, und gegebenenfalls umzuschichten. Diese Entwicklung konnte man in den 90ern wunderbar beim Privatfernsehen beobachten. Ich würde das also etwas unaufgeregter sehen. Natürlich wird es auch im Streamingbereich Konsolidierungen geben. Beim Blick auf die Abogebühren zeichnet sich eine Situation ab, die in den USA zum sogenannten Cord Cutting beim Cable Network TV geführt hat, als jeder Haushalt im Durchschnitt über 100 US-Dollar im Monat zahlte. Das hat einen Player wie Netflix, der plötzlich nur noch 10 Dollar gekostet hat, so attraktiv gemacht. In den USA gibt es nun zwölf Streaming Services, die alle jenseits von 15 Dollar liegen. Das ist viel Geld, wenn man alle beziehen möchte. Deswegen wird es auch hier Aggregatoren geben und gleichzeitig wird der Eintritt von AVoD im Markt beschleunigt. Er passt sich an, wie er das immer getan hat, und vielleicht wird er sich auch bereinigen.

Nehmen Sie dann Nachrichten, dass HBO Max, ein potenzieller Partner auch für Sie, international kaum mehr Produktionen vornimmt, unbeeindruckt zur Kenntnis?

Oliver Berben: Das beeindruckt mich nicht, weil es mich nicht überrascht. Es resultiert aus einer logischen, wirtschaftlichen Betrachtung des Marktes, die irgendwann stattfinden muss, sonst gäbe es eine völlige Überhitzung. Aber ich lese die Meldungen so, dass in Europa in vielen Territorien keine Produktionen stattfinden sollen, aber sehr wohl nach wie vor in den großen. Und natürlich sieht sich auch ein Player wie Warner Bros. Discovery an, wieviel Geld bisher mit Lizenzhandel verdient wurde. Ich glaube nicht, dass sich alle Studios von diesem immensen Geldfluss zugunsten der eigenen Streamingservices verabschieden werden. Die Frage ist eher, wie viel Exklusivität die Streamingservices wirklich brauchen, oder ob eine gesunde Mischung aus Exklusivität und Lizenzhandel ab einem gewissen Alter von Programmen nicht völlig ausreichend ist. Man muss sich das Bigger Picture ansehen und die Geschäftsmodelle überdenken. Ist es z.B. richtig, Filme parallel im Kino und auf Streaming rauszubringen? Nein, ist es nicht, das sehen wir doch gerade. Der amerikanische Kinomarkt generiert schon wieder Zahlen, davon können wir nur träumen. Hoffentlich wird sich das auch bei uns ändern.

Wieviel Exklusivität benötigen denn Ihre Partner? Sie waren immer besonders kreativ, Streamer und lineare Sender für große Serienproduktionen zusammen zu bringen. Funktionieren diese Modelle, wenn die Sender jetzt auch auf Exklusivität bestehen?

Oliver Berben: Die Sender und auch wir werden uns immer die Frage stellen, welche Modelle in Zukunft sinnvoll sind. Denn eines steht fest: Die Produktionen werden nicht billiger werden. Natürlich muss man Kräfte bündeln, um hochwertige Programme herzustellen, die ein nationales und internationales Interesse erzeugen. Dafür wird es unzweifelhaft weiter Partnerschaften geben müssen. Wir reden hier über eine neue Form des Windowing oder über andere neue Formen möglicher Partnerschaften bei der Auswertung, und wir hören auch in den Gesprächen mit den Sendern und Streamern nichts Gegenteiliges. Natürlich müssen wir uns auch weiter Gedanken machen, was Sinn für das Publikum der jeweiligen Partner macht. Schauen Sie sich große Produktionen an, beispielsweise "Der Schwarm" vom ZDF, wo eine Vielzahl von Produktionsländern und -partnern beteiligt sind.

Beim Blick auf das Verhältnis der Sender und der Streaminganbieter, wohin wandern die Zuschauer? Ganz junge Zuschauer sind kaum noch vor dem linearen Fernsehen anzutreffen...

Oliver Berben: Absolut. Und es geht sogar noch weiter, bestimmte Zuschauergruppen schauen überhaupt keine Serien oder Filme mehr, sondern konsumieren nur Snippets und kurze, teilweise nonfiktionale Formate. Die Spartisierung hat mit anderen Möglichkeiten, Medien und Inhalte zu konsumieren, zu tun. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ein heute 14-jähriger mit 30 immer noch TikTok-Videos anschauen wird. Es ist wichtig, alle Zielgruppen im Auge zu behalten, aber gleichzeitig auch nicht zu versuchen, immer Programme herstellen zu wollen, die alle erreichen. Es wird immer wieder sogenannte Lagerfeuer-Projekte geben, die generationsübergreifend funktionieren, wie beispielsweise "Der Palast". Die schönste Nachricht ist doch, dass es mehr Zuschauer gibt denn je. Es werden mehr Medien konsumiert als jemals zuvor. Im linearen TV lassen die Zuschauerzahlen nicht nach, nonlinear wachsen sie und im Bereich der sonstigen Online-Plattformen und des Short Contents ist es fast ein anderes Universum. Es gibt auf allen Ebenen einen sehr gesunden Markt. Und unsere Fragen bleiben immer dieselben: Für wen mache ich ein Programm? Und wo finde ich die Leute, die es sich ansehen wollen? Es geht um nichts anderes als das Publikum.

Sie haben mit Martin Moszkowicz die Constantin Film in den letzten Jahren stark diversifiziert. Ist der Bereich Short Content für Sie auch eine strategische Aufgabe?

Oliver Berben: Prinzipiell schließen wir keine Content-Bereiche aus. Aber es macht keinen Sinn als First Mover jeden Bereich abzustecken, der wirtschaftlich noch gar nicht richtig funktioniert. Wir sind ein großes Unternehmen mit knapp 1000 Mitarbeiter:innen und müssen mit unseren Produktionen auch Rückflüsse generieren. Das können zukünftige Rechte oder auch direkte Erlöse sein. Gleichzeitig wollen wir offen für Neues sein und immer den Finger am Puls der Zeit haben. Es reicht nicht mehr, sich nur die Abschlüsse der Filmhochschulen anzusehen, um neue starke Regiestimmen zu finden. Wir sichten auch jede Form von Short Content, Werbung, Musikvideos bis hin zu Experimentalfilmen. Um kreatives Personal zu finden, versuchen wir überall präsent zu sein, was nicht bedeutet, dass wir für all diese Bereiche produzieren müssen. Wir haben mit RTL+ und ZDFneo jeweils eine Serie produziert, bei denen wir Erstlingswerke im Serienbereich hergestellt haben, ähnlich den Debüts im Filmbereich. Die Art und Weise, wie dort geschrieben, aber auch visuell erzählt wird, ist so erfrischend und macht so eine Freude, dass man sich gut vorstellen kann, dass diese Leute in der nächsten Zeit einen großartigen Kinofilm herstellen werden oder eine nonlineare, internationale Serie. Die Möglichkeiten, Geschichtenerzähler:innen zu finden, hat sich vollkommen verändert. Aber wir machen nicht für jede neue Produktionsform auch eine neue Firma auf.

Das Gespräch führte Ulrich Höcherl