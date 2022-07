Einschaltquoten: "TV total" weiter im Aufwärtstrend

Beim Gesamtpublikum standen die Nachrichtensendungen "Tagesschau" und "heute journal" gestern Abend am höchsten im Kurs, bei den 14- bis 49-jährigen "TV total", das seinen Marktanteil im Wochenvergleich erneut steigern konnte.

Mit einem Marktanteil von 14,1 Prozent holte sich die ProSieben-Show "TV total" gestern Abend nicht nur den Primetimesieg bei den 14- bis 49-Jährigen, sondern setzte ihren Aufwärtstrend der vergangenen Wochen weiter fort ; das Plus im Vergleich zur Vorwoche lag bei gut einem Prozentpunkt. Anders als in der Vorwoche unter der Zehn-Prozent-Marke lag hingegen die anschließende Ausgabe der Quizshow "Blamieren oder kassieren XL" (9,2 Prozent). Auf einen Marktanteil von 10,3 Prozent in dieser Zielgruppe brachte es "Die Bachelorette" bei RTL - ein Minus von knapp eineinhalb Prozentpunkten im Vergleich zur Vorwoche.

Besser lief es da für die ZDF-Übertragung der Frauen-Fußball-EM-Partie zwischen den Niederlanden und Portugal, die auf einen 14/49-Marktanteil von 10,9 Prozent kam. Exakt zehn Prozent der Zuschauer aus dieser Zielgruppe hatten sich gestern Abend für die ARD-Dokumentation "Die Flut - Chronik eines Versagens" entschieden gehabt.

Zwei Folgen der RTLZWEI-Doku-Soap "Daniela Katzenberger - Familienglück auf Mallorca" kamen gestern Abend beim Finale der aktuellen Staffel auf 14/49-Marktanteile von 6,6 und 7,7 Prozent, für die Sat1-Show "Paar Love" standen 6,1 Prozent, für den Actionthriller American Sniper" bei Kabel eins 5,7 Prozent zu Buche.

Insgesamt war die 20-Uhr-"Tagesschau" im Ersten mit 4,42 Mio. Zuschauern (MA: 20,8 Prozent) das meist gesehene Programm des gestrigen Tages. Die Dokumentation "Die Flut - Chronik des Versagens" sahen im Anschluss daran 2,36 Mio. Zuschauer (MA: 10,7 Prozent). Für die ZDF-Fußballübertragung hatten sich gestern Abend 2,71 Mio. Zuschauer (MA: 13,7 Prozent) entschieden gehabt; das "heute journal" brachte den Mainzern in der Halbzeitpause mit 3,41 Mio. Zuschauern (MA: 15,5 Prozent) ihre größte Reichweite des gestrigen Tages ein.