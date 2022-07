KOMMENTAR: Man muss auch feiern können

Es ist wohl noch ein langer Weg, bis sich die Besucherzahlen in den Kinos wieder auf einem Niveau wie vor der Pandemie stabilisieren. Umso wichtiger ist es, dass das Kino und die Kinobetreiber auf sich aufmerksam machen, wo immer es geht. Das Feiern müssen wir dafür von den Franzosen lernen.

Es ist wohl noch ein langer Weg, bis sich die Besucherzahlen in den Kinos wieder auf einem Niveau wie vor der Pandemie stabilisieren. Umso wichtiger ist es, dass das Kino und die Kinobetreiber auf sich aufmerksam machen, wo immer es geht. Das Feiern müssen wir dafür von den Franzosen lernen. Jenseits des Rheins werden schon wieder Traumzahlen geschrieben. Das gilt für den Besuch ganz allgemein, der sich zügig erholt. Das gilt aber auch für die Fête du Cinéma, die Anfang Juli, unterstützt von den dort frisch angelaufenen Minions" ein Riesenerfolg war. Während hierzulande kleingläubige, aber ehrlicherweise auch von der Pandemie gebeutelte Verleiher ihre besten Titel in Sicherheit bringen, wissen ihre französischen Kollegen, dass der Preisnachlass beim Ticket an den beiden Kinofeiertagen durch den stürmischen Besuch locker wieder wettgemacht wird. Auch das lernen wir hierzulande noch, wenn im September endlich die hiesige Fete steigt. Bis dahin soll auch noch eine generische Kinokampagne helfen, den Besuch spürbar zu steigern.

Einiges funktioniert ja auch bei uns schon wieder. Gerade gab es das beste Wochenende des Jahres zu verzeichnen, wofür "Minions" und Thor" und immer noch Top Gun Maverick" nach Kräften an vorderster Leinwandfront gekämpft haben. Anspruchsvolle Kinofans dürfen sich gerade von "Elvis" begeistern lassen, der ein geradezu rauschhaftes Leinwanderlebnis liefert. Überhaupt hat der Juni schon wieder echte Muskeln gezeigt und damit die Bilanz des ersten Halbjahres deutlich geschönt. Nach Umsatz läuft das Jahr schon auf 70 Prozent des 2019 erzielten Boxoffice, aber es fehlen noch entscheidende 30. Immer klarer kristallisiert sich heraus, dass die kinobegeisterten Massen nur für die großen Blockbuster vor die Leinwand ihres Vertrauens rennen. Der Rest an tollen Kinostarts - insbesondere im Arthouse - tut sich immer noch schwer. Mit Macht zurück gekehrt ist auch der Bogey. Gerade haben sich die "Minions" den inzwischen fünften für einen in diesem Jahr gestarteten Film verdient.

Wer wenig in den ersten sechs Monaten zur Rückkehr des Kinos beigetragen hat, ist der deutsche Film. Auch wenn viele beachtenswerte Produktionen gestartet sind, hat sie das Publikum fast ignoriert. Ein Marktanteil von knapp 13 Prozent ist jedenfalls eine schwere Enttäuschung. Auch hier gilt es von Frankreich zu lernen. Dort liegt der heimische Film bei über 40 Prozent. Die Kinobranche ist nun aufgerufen, bei jeder sich bietenden Gelegenheit für die Magie des einzigartigen Erlebnisses zu trommeln, und in jedem Saal dafür zu sorgen, dass sie sich auch entfaltet.

So wie ich "Elvis" nach Wochen, in denen mir Kollegen und Freunde davon vorgeschwärmt haben, endlich in Perfektion sehen konnte. Mag ja sein, dass ich ein eingeschworener Kinofan bin, aber wäre ich es nicht, dieses Filmerlebnis hätte mich dazu gemacht.

Ulrich Höcherl, Herausgeber und Chefredakteur