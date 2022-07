ZDF-Mann Frank Zervos: "Ich glaube sehr an die Dualität"

Nach dem First-Look-Event zu "Der Schwarm" und den ZDF-Erfolgen auf dem Filmfest München erläutert Frank Zervos im Gespräch mit Blickpunkt:Film, warum die Ausnahmeproduktion etwas Einzigartiges ist, blickt auf weitere Serienpläne, seine neue Aufgabe im Management des Senders und erklärt, was es mit der Zauberformel "Content Communities" auf sich hat.

Die große Eventserie "Der Schwarm" nach Frank Schätzings internationalem Bestseller soll 2023 noch vor der linearen Ausstrahlung in die ZDF-Mediathek kommen. Wie sieht die genaue Veröffentlichungsstrategie aus?

FRANK ZERVOS: Wir planen die Weltpremiere in Deutschland. Die lineare Ausstrahlung soll dann innerhalb einer Woche an vier Abenden in Doppelfolgen stattfinden. Und wir werden vorab in der Mediathek sein. Wir befinden uns mit den Terminen noch im Finetuning und in Abstimmung mit unseren internationalen Partnern.

Die Serie hat einen bemerkenswerten Produktionsprozess hinter sich und braucht noch ein paar Monate in der Postproduktion. Auf der Berlinale 2020 schwärmten ihre Partner von der ndF vom geplanten Drehort Südafrika - dann kam die Pandemie. Wie nervenaufreibend war für Sie der gesamte Prozess?

FRANK ZERVOS: Sehr. Als die Pandemie losging, waren wir in der heißen Phase der Finanzierung. Es sollte schon im August 2020 gedreht werden. Es war schnell absehbar, dass es mit Dreharbeiten in Südafrika schwierig werden würde. Wir haben dann entschieden, den Dreh um ein Jahr zu schieben und den Sommer 2021 anzupeilen. Die Produzenten haben die Optionen geprüft und sich für Italien ausgesprochen, was eine gute Entscheidung war. Es war für die Teams und den Cast einfacher zu bereisen und in einer Corona-Pandemie hinsichtlich Ausfallfonds, Corona-Regeln und dem Dreh planbarer. Und die Motiv-Möglichkeiten in Italien haben mich echt verblüfft. Dass man dort sechs verschiedene Küstenabschnitte auf vier Kontinenten darstellen kann, von den Landschaften Skandinaviens über Vancouver Island, Südafrika bis Peru, hätte ich nicht gedacht. Natürlich musste man ein bisschen nachhelfen, aber der Grundcharakter war vorhanden.

Ist mit den acht TV-Episoden die komplette Handlung des Romans auserzählt? Falls ja, besteht trotzdem die Möglichkeit, dieses fiktionale Universum nach all den Anstrengungen weiterzuerzählen?

FRANK ZERVOS: Der Roman ist mit den acht Episoden abgebildet. Allerdings bietet er zum Schluss einen Epilog, der noch vieles offen hält. Von daher wäre eine zweite Staffel natürlich denkbar. Das wäre dann eine Neuerfindung auf Basis des Romans und der ersten Staffel.

Mit elf Filmen und einer Serie zeigte das ZDF auch auf dem Filmfest München eine starke Präsenz: Erfolge beim Bernd Burgemeister Preis und beim Förderpreis Neues Deutsches Kino kamen hinzu. Wie wichtig ist Ihnen das?

FRANK ZERVOS: Das Filmfest München ist für uns besonders, weil es die Bandbreite unserer inhaltlichen Arbeit sehr gut spiegelt: Sowohl die großen Kino-Koproduktionen wie die im Nachwuchsbereich, über die Fernsehfilme bis zu Highend-Serien wie "Liberame". Dieses Jahr mit insgesamt zwölf Produktion vertreten zu sein, war klasse. Der Eröffnungsfilm des Filmfests, Corsage", war eine ZDF/ARTE-Koproduktion. Unsere Koproduktion Räuber Hotzenplotz" hat das Kinderfilmfest eröffnet. Und wir haben uns riesig gefreut, dass der Bernd Burgemeister-Preis an unser #MeToo-Drama So laut Du kannst", vielmehr an die Produzentin Heike Wiehle-Timm ging. Außerdem wurden Britta Strampe und Laura Klippel für unsere Koproduktion The Ordinaries" mit dem Förderpreis Neues Deutsches Kino ausgezeichnet. Für den gleichen Film erhielt Sophie Linnenbaum den Förderpreis für die Beste Regie. Wir haben Sophie über unsere beiden Serien Deutscher" und Druck" entdeckt. Außerdem sind Florian Plumeyer und Katharina Woll für das Kleine Fernsehspiel Alle wollen geliebt werden" mit dem Preis für das Beste Drehbuch geehrt worden. Ich denke, die Einladungen und die Preise sind auch ein Beweis für unser starkes Kino- und Nachwuchs-Engagement.

In der TV-Reihe waren vier Filme vom ZDF, aber nur eine Serie zu sehen. Lässt sich daran auch ablesen, dass unter dem Großprojekt "Der Schwarm" andere Serienaktivitäten etwas gelitten haben?

FRANK ZERVOS: Das ist ein falscher Eindruck. Gerade im Serienbereich für jüngere Zielgruppen machen wir viel mehr als noch vor ein paar Jahren. Wir haben jetzt gerade eine Instant-Fiction-Produktion mit ukrainischen Filmemacherinnen und Filmemachern gestartet, die hoffnungsvolle Erzählungen über das Verhältnis zwischen Ukrainern und Russen finden sollen. Wir haben derzeit sieben Comedy-Serien-Produktionen für ZDFneo in Produktion oder Entwicklung, darunter die zweiten Staffeln von Doppelhaushälfte", Deadlines" und Ich Dich auch!", sowie die neuen Produktionen "Ruby" mit der BBC, "Karibou" und Loser". Bei den Serien für ZDFneo haben wir demnächst "Decision Game" im Programm und mit "Unnoticed" und dem Mystery-Thriller Der Schatten" gerade zwei Serien in Produktion. Und das sind nur die Auftragsproduktionen. Hinzu kommt das, was die Hauptredaktion Internationale Fiktion an Lizenzserien auf dem europäischen Markt für ein junges Publikum dazu kauft. In unserem aktuellen Portfolio für die nächsten zwölf Monate kommen wir auf rund 30 neue Serien, um die Kanäle und die Mediathek kontinuierlich füllen zu können.

Zusätzlich zu Ihrer Position als Leiter der Hauptredaktion Fernsehfilm/Serie I sind Sie zum stellvertretenden Programmdirektor berufen worden. Bedeutet das für Sie noch mehr Arbeit oder auch die Möglichkeit, innerhalb des ZDF noch stärker für die Fiction einzutreten?

FRANK ZERVOS: Erstmal mehr Termine und mehr Themen. Im Leitungs-Team der Programmdirektion mit Direktorin Nadine Bilke an der Spitze haben wir einiges vor. Wir wollen "ein ZDF für alle", also Programme für viele unterschiedliche Zielgruppen produzieren, um die gesamte Bevölkerung, um möglichst alle erreichen zu können. Dabei spielt die Fiction eine zentrale Rolle, aber nicht die einzige. Vor zwei Jahren haben wir einen Prozess gestartet, um die Zielgruppen in unserem Markt noch besser zu messen. Unsere Medienforschung hat dafür die sogenannten "Content-Communities" gebildet, unser neues Zauberwort. Seit Anfang 2021 sind wir auch technisch in der Lage, lineare Quoten mit den non-linearen Nutzungszahlen zu kombinieren, so dass wir noch besser erfassen können, wie viele Menschen wir in den insgesamt sechs verschiedenen Communities erreicht haben - egal, über welchen Ausspielweg.

Bisher ist im Auftrag des ZDF von der "Unterhaltung, die einem öffentlich-rechtlichen Angebot entsprechen soll" die Rede. Das ändert sich bei Zustimmung der Landesparlamente demnächst in "Unterhaltung, wenn sie einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht". Was bedeutet dieser kleine, aber feine Unterschied für Ihre Arbeit?

FRANK ZERVOS: Das war ein längerer politischer Prozess, bei dem um den Unterhaltungsbegriff gerungen wurde. Jetzt steht im Vorschlag der Rundfunkreferenten, die Sender werden beauftragt mit "Programmen zur Kultur, Bildung, Information, Beratung und Unterhaltung, wenn sie einem öffentlich-rechtlichen Angebotsprofil entspricht". Die Länderparlamente handeln den endgültigen Gesetzestext derzeit aus. Ich würde behaupten, wir haben in der Fiction, in der Show-Unterhaltung oder in der Comedy per se den Anspruch, dass wir einem öffentlich-rechtlichen Auftrag entsprechen. Der neu formulierte Auftrag entspricht also nun dem, was unser Anspruch war und ist. Nehmen wir zum Beispiel "Der Schwarm". Das ist keine reine Thriller-Unterhaltung, wir verbinden das mit einer akuten, gesellschaftlich relevanten Erzählung über den Klimawandel und dem Verhältnis Mensch zur Natur. Das kombinieren wir mit einer großen Doku-Reihe und zusätzlichen Angeboten, beispielsweise bei Terra X". Oder nehmen Sie die Begleitprogramme zur "Wannseekonferenz" letzten Januar, die millionenfach genutzt wurden. So lassen sich viele Beispiele finden, auch regelmäßig in unseren Fernsehfilmen und Serien, wo wir dem Unterhaltungsanspruch, wie er jetzt noch etwas präziser formuliert wurde, unserer Auffassung nach bereits entsprechen.

Eine andere Neuformulierung des Auftrags betrifft die noch größere Rolle, die zukünftig die Mediathek spielen soll. Das wiederum dürfte einen größeren Einfluss auf Ihre Planungen haben?

FRANK ZERVOS: Da wären wir nochmal beim "ZDF für alle" und den verschiedenen Zielgruppen, unseren sechs Content-Communities, die sich nach Alter und weiteren soziodemographischen Merkmalen staffeln. Wir haben uns genau angeschaut, wie groß jeweils der Bevölkerungsanteil ist und wie stark diese Gruppe audiovisuelle Medien nutzt. Die Über-65-Jährigen nutzen sechs Stunden pro Tag und schauen viel linear, während die jüngeren Gruppen bei knapp zwei Stunden liegen, weiterhin viel linear schauen, aber eben auch zunehmend non-linear. Wenn wir die jüngeren Communities deutlich stärker erreichen wollen, müssen wir mehr Programm machen, das auf diese Zielgruppen zugeschnitten ist. Wir entwickeln zum Beispiel derzeit zwei Mystery-Serien: Eine Vampir-Serie und die Serie "Hameln", die mit der Rattenfänger-Legende spielt. Solche Serien hätten wir vor drei Jahren noch nicht losgeschickt. Jetzt sehen wir aber, dass wir auch andere inhaltlichen Ansätze und Genres für die Communities eins bis drei brauchen. Und wir sagen dabei konsequent: Online First.

Der neue Auftrag würde es dem ZDF auch ermöglichen, eine Marke wie ZDFneo komplett aus dem Linearen loszulösen und nur noch digital existieren zu lassen. Eine gute Idee?

FRANK ZERVOS: Das haben andere schon versucht und haben es wieder zurückgedreht. BBC3 wurde vor sechs Jahren als linearer Kanal eingestellt und rein auf den iPlayer verlegt und in diesem Frühjahr wieder gestartet. Derzeit wollen wir an den Kanälen festhalten. Ich glaube sehr an die Dualität aus Linearem und Non-Linearem. Und wenn wir jüngere Zielgruppen so viel stärker in den Fokus nehmen, bin ich der Meinung, dass wir dafür auch ZDFneo als Marke nutzen sollten.

Bei Freaks" haben Sie über das kleine Fernsehspiel mit Netflix zusammen gearbeitet. Wie hat das funktioniert?

FRANK ZERVOS: Wir hatten "Freaks" zwei Jahre lang mit Flo Schneider von Pssst Film entwickelt. Es sollte den klassischen Weg als Kino-Koproduktion gehen. Dann kam Netflix, fand den Stoff sehr gut und wir fanden den Weg zur Koproduktion und ohne Förderungen. Wir wollten diesen schnelleren Weg einfach mal testen. Und das lief in der Zusammenarbeit und im Ergebnis ziemlich gut.

Ein Modell für die Zukunft?

FRANK ZERVOS: Bei einer großen Produktion, in die wir viel Geld geben, wollen wir Exklusivität und können wir uns nicht vorstellen, dass andere vor uns zur Auswertung kommen. Worüber wir derzeit sprechen, ist ein Modell, bei dem wir die deutschen Rechte übernehmen und der Partner "rest of the world". Aber ein konkretes, spruchreifes Projekt gibt es noch nicht.

Die Serie Becoming Charlie" mit einer nonbinären Hauptfigur war frisch und mutig. Dass sie im linearen Programm kein riesiger Erfolg wird, war erwartbar. Ist Ihnen trotzdem wichtig, dass diese Art von Programm im TV läuft?

FRANK ZERVOS: Ein schöner Erfolg aus Heike Hempels Hauptredaktion. Und ja, es ist wichtig, um den Themen und Macharten eine große Sichtbarkeit auch beim linearen Publikum zu geben. Wir zeigen eben nicht nur zu viel vom Gleichen, wie die Kritik manchmal behauptet. Wir nutzen unsere Wege und Kanäle, beim Fiktionalen natürlich ZDFneo, um die ganze Bandbreite des ZDF zu zeigen.

Wenn Sie die von Ihnen verantworteten Serien-Sendeplätze mit neuen Programmen wie aktuell den "Mordsschwestern" bestücken, wie sehr wird dabei das Non-Lineare mitgedacht, gerade im Vergleich zu Programmen, die schon lange auf den jeweiligen Sendeplätzen laufen?

FRANK ZERVOS: Man muss aufpassen, dass man sich nicht überhebt. Einen Freitagskrimi mit fünf Millionen linearem Stammpublikum ist etwas anderes als die spitze Serie für eine sehr junge Streaming-Zielgruppe. Bei den "Mordsschwestern" gibt es schon noch den Blick, dass die Serie als 20.15-Uhr-Freitagskrimi-Format auf ihrem Sendeplatz performen muss. Unser Anspruch muss aber natürlich sein, dass das neue Format diesen Sendeplatz verjüngt und gleichzeitig im besten Fall ein Stammpublikum anspricht. Für die Arbeit an diesen Sendeplätzen würde ich von einer Evolution statt Revolution sprechen. An anderen Stellen, ZDFneo-Drama, ZDFneo-Sitcom, Instant Fiction oder bei den High-End-Serien können wir da mehr auf die Zwölf geben, weil wir ein anderes Zielpublikum erreichen wollen.

Lassen Sie uns abschließend nochmals zu den internationalen Koproduktionen zurückkehren. Neben dem "Schwarm" gibt es weitere Beispiele wie die Serie "The Tourist", die gerade beim Festival in Monte Carlo sehr erfolgreich war. Beschreiten Sie diesen Weg noch häufiger?

FRANK ZERVOS: Wir haben ja als europäische Koproduktions-Plattform die "European Alliance" gemeinsam mit France Television und RAI gegründet. "In 80 Tagen um die Welt" war das erste Großprojekt, das wurde von den Franzosen geführt. "Der Schwarm" ist das zweite große Ding. Wir haben verabredet, dass immer ein Sender die Federführung übernimmt, das kommt den Projekten zugute. Das etabliert sich gerade als gutes Modell. Solche High-Budget-Produktionen schaffen wir schlichtweg nicht alleine. Es macht uns froh, dass es beim "Schwarm" gelungen ist, eine High-Budget-Produktion unter deutscher Führung aber mit nur einem Drittel Budget-Anteil aus Deutschland auf die Beine zu stellen. Das gab es meines Wissens so noch nicht. Natürlich eignet sich "Der Schwarm" dafür in besonderer Weise. Ein Stoff, der global angelegt und erzählt ist. "The Tourist" mit Jamie Dornan ist eine große Koproduktion der Hauptredaktion Internationale Fiktion gemeinsam mit HBO Max, der BBC und dem australischen Streamingdienst Stan und wird jetzt im August im ZDF und in der Mediathek laufen.

Was ist als nächstes innerhalb dieser Sender-Allianz zu erwarten?

FRANK ZERVOS: Wir starten gerade ein weiteres Projekt mit Frank Doelger. "Concordia", ein utopischer und gesellschaftskritischer Thriller über eine angeblich gewaltfreie Stadt aufgrund von totaler Überwachung. Aber dann passiert ein Mord und es läuft eben nicht so perfekt, wie von den Stadtplanern gedacht. Ein Teil der Serie spielt in Sachsen. Drehstart soll im September sein mit Barbara Eder als Regisseurin.

Das Interview führten Michael Müller und Frank Heine