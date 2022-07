Wo bleibt HBO Max?

Einmal im Jahr trifft sich für mehrere Tage im Juli ein Teil der US-Wirtschaftselite in Idahos Sun Valley, wo seit 1983 die kleine Investmentfirma Allen & Company zur bedeutenden Sun Valley Conference einlädt. Ein Treffen der Reichen und Mächtigen. Kommen darf nur, wer von den Gastgebern auch wirklich erwünscht ist. Jeff Bezos, Bill Gates, Elon Musk, Larry Page, Warren Buffet - das deckt in etwa die personelle Spannbreite derjenigen ab, die in der Vergangenheit eine Einladung erhielten, und teilweise im diesjährigen "Sommer-Camp der Milliardäre" wieder mit dabei waren. Anhand der Teilnehmerliste 2022 (soweit sie in Erfahrung zu bringen war) identifizierte die US-Wirtschaftspresse bereits im Vorfeld, dass die Zukunft des Streamings eines der Gesprächsthemen sein muss. Denn vor Ort waren Reed Hastings und Ted Sarandos (Netflix), Bob Chapek (Disney), Bob Iger (Ex-Disney), Shari Redstone (Paramount Global), Jeffrey Katzenberg (Qibi-Gründer), Lachlan Murdoch (Fox), Brian Roberts (Comcast), Tim Cook (Apple) und einige mehr, die man dem Tech-, Media- oder Entertainment-Segment zurechnen kann. Mittendrin: Warner Bros. Discovery-CEO David Zaslav. In der volatilen Hollywood-Hackordnung gilt er derzeit als einer der Mächtigsten überhaupt. Einer, dem Streaming-Versteher zuhören müssen, um die Zukunft des Streamings dechiffrieren zu können. Man musste nicht der eher waghalsigen Vorab-Spekulation folgen, wonach ein Ergebnis der Sun Valley-Sause hätte sein können, dass das angeschlagene Netflix von einem anderen Unternehmen übernommen wird. Aber zumindest ist es vermutlich im Moment eher so, dass sich Netflix-CEO Hastings einen Gesprächstermin bei Zaslav besorgen muss als umgekehrt.

Für Netflix fand Zaslav bei seiner Ankunft in Sun Valley gegenüber Journalisten (die bei den Seminaren, Workshops, Präsentationen etc. nicht dabei sein dürfen) keine verächtliche Worte, obwohl der Mitbewerber der Grund ist, weshalb das SVoD-Geschäftsmodell an der Wall Street leicht in Verruf geraten ist. Beispielsweise lobte er die Entscheidung, die vierte "Stranger Things"-Staffel in zwei Hälften zu portionieren. Generell gelte: "Wir müssen mehr Inhalte schaffen, für die die Menschen nach Hause eilen, um sie zu sehen. Das ist unser Fokus: großartiges Storytelling. Das ist es, worauf sich Netflix konzentriert. Wenn wir weiterhin großartige Inhalte schaffen, werden wir erfolgreich sein", so Zaslav. Und: "Die Welt hat sich verändert"; denn es gehe nicht mehr darum, wie viele Inhalte man bereitstelle, sondern wie gut sie seien.

Vielleicht war Zaslav auf Netflix aufgrund der gebotenen Höflichkeit gegenüber den Gastgebern nicht schlecht zu sprechen. Vielleicht hatte er aber auch einige seiner eigenen Unternehmensdaten im Hinterkopf. Denn der WBD-Aktienverlauf zeigte seit Firmenstart im April ein zeitweises Minus von mehr als 40 Prozent. Die Marktkapitalisierung liegt nur noch bei etwa 34 Mrd. Dollar. Im Unterschied zu Netflix sehen Börsenprofis bei WBD jedoch Einstiegskurse und sind optimistisch für die zweite Jahreshälfte. Die Rede ist von einem "hervorragend positionierten" Unternehmen", um die Herausforderungen zu meisten. Allzu groß sind die Bedenken wegen der Verschuldung jedenfalls nicht. Zum Zeitpunkt der Warner/Discovery-Fusion berechneten Experten einen Schuldenstand von mehr als 50 Mrd. Dollar, der sich aus dem Preis für die Ausgliederung von WarnerMedia und den zuvor bestehenden Discovery-Schulden zu einer gewaltigen Summe addierte. Fairerweise muss man für einen besseren und genaueren Überblick die Geschäftsbilanz für das zweite Quartal abwarten, weil es sich um die erste konsolidierte Bilanz nach der Fusion handeln wird. Fest steht: Die Kosten müssen gesenkt werden. Was das bedeutet, zeigte sich zuletzt auf den europäischen Märkten. In Teilen Europas wird WBD keine weiteren HBO Max-Originals produzieren lassen. Wie Variety zuerst berichtete, sind davon die nordischen Länder Dänemark, Schweden, Norwegen und Finnland sowie mitteleuropäische Märkte betroffen. Ebenso die Niederlande und die Türkei. Konkret bedeutet dies nicht nur einen Produktionsstopp, sondern auch, dass eine begrenzte Anzahl von Originals aus HBO Max-Länderbibliotheken entfernt werden. Um Lizenzvereinbarungen zu ermöglichen. So wie beim im Februar erfolgten Programm-Deal zwischen RTL Deutschland und Warner Bros. Germany, der auch HBO Max-Originals inkludiert. Offenbar muss Geld in die WBD-Firmenkasse, wobei es seit der Fusion erklärtes Ziel war, um die drei Mrd. Dollar einzusparen. Nicht betroffen von den Sparmaßnahmen: "Wir werden weiterhin lokale Inhalte für die linearen Netzwerke von Warner Bros. Discovery in diesen Regionen in Auftrag geben und bleiben bedeutender Käufer lokaler Inhalte von Drittanbietern zur Verwendung in unseren Streaming-Diensten", so ein WBD-Sprecher.

Zu den betroffenen Inhalten, die weltweit von HBO Max genommen werden könnten, zählt "Kamikaze". Dabei handelt es sich nicht um eine X-beliebige Serie: Das Drama um die 18-jährige Juli, die ihre Familie bei einem Flugzeugabsturz verloren hat, und nach einem Grund zum Weiterleben sucht, markiert die erste dänische Max-Eigenproduktion und das erste europäische Max-Original überhaupt. Produziert mit Unterstützung des dänischen Filminstituts und des Programms Creative Europe MEDIA feierte die Serie auf dem Festival Series Mania in Lille ihre Premiere, wo Hauptdarstellerin Marie Reuther den Preis für die beste Schauspielerin im internationalen Wettbewerb gewann. Am 14. November 2021 wurden die ersten beiden "Kamikaze"-Episoden in 46 Territorien Europas, Lateinamerikas und der USA verfügbar gemacht. Max-Managerin Christina Sulebakk sprach von einem "masterful piece of storytelling". Zu diesem Zeitpunkt war sie General Manager HBO Max EMEA und trug zuvor den Titel General Manager HBO Europe. Inzwischen ist sie für Warner Bros. Discovery in der Funktion als General Manager Nordic tätig und man möchte fragen: Wie motivierend ist es für sie und alle anderen Max-Manager in Europa, wenn lokales Produzieren quasi über Nacht teilweise eingestampft wird? Auf der diesjährigen Series Mania in Lille war das Max-Team jedenfalls mit großer Begeisterung bei der Sache, um die Bedeutung von local originals hervorzuheben.

Ausgenommen vom Max-Produktionsstopp in europäischen Märkten sind zwei wichtige Territorien. Eines davon ist Spanien, was wahrscheinlich mit der breiten HBO-Präsenz in Lateinamerika zu tun haben dürfte. Auf der Series Mania-Bühne war seinerzeit auch Vera Peltekian, VP and Commissioning Editor of Original Production France, zu sehen, obwohl HBO Max in Frankreich noch gar nicht präsent ist. Und so schnell auch nicht sein wird. Die zunächst von Television Business International in Umlauf gebrachte Nachricht zeigte eine noch viel größere Strategieänderung auf: In Frankreich wird zu einem unbekannten Termin ein WBD-Streamingdienst starten, der Max- und Discovery-Inhalte enthalten wird. Statement WBD: "Warner Bros. Discovery hat sich öffentlich zu einem einzigen Streaming-Dienst bekannt, der HBO Max und Discovery+ vereint (...). Wir arbeiten weiter an unseren Plänen, einen qualitativ hochwertigen globalen Dienst sowohl in Gebieten, in denen wir bereits im Streaming-Bereich vertreten sind, als auch in neuen Märkten einzuführen. Frankreich bleibt ein strategisch wichtiger Markt, und wir werden den Zeitpunkt des Starts zu gegebener Zeit bestätigen." Was zur Folge hat, dass ein Frankreich-Start in 2023 ungewiss ist. Fest steht offenbar auch: Die HBO Max-Einführung für Island, Türkei, Griechenland und die baltischen Staaten wurde gestrichen. Ob diese Länder ebenfalls den kombinierten Dienst erhalten werden, wurde nicht explizit erwähnt. Zu vermuten ist aber, dass auch in diesen Territorien mit einem verzögerten Max/Discovery-Portal gerechnet werden kann. Fest steht, dass die internationale Verbreitung von HBO Max als beendet erklärt werden kann. Die zweite europäische Rollout-Welle vom 8. März mit Ländern wie Polen, Niederlande, Ungarn und Portugal wird wohl die letzte gewesen sein.

Völlig aus dem Nichts kam der Rollout-Stopp allerdings nicht. Wer noch einmal die transkribierte Fassung des Conference Calls vom 26. April nach Veröffentlichung der Q1-Bilanz nachliest, findet dieses Zaslav-Statement: "Wir werden vorerst keine neuen Märkte erschließen. Wir werden nicht aggressiv dem Abonnentenwachstum hinterherjagen, solange wir an unserer ersten Priorität arbeiten, nämlich der Zusammenführung dieser Produkte." (zitiert nach Finanzcontent-Service Seeking Alpha). "Diese Produkte": Das meint natürlich die Kombination von HBO Max und Discovery+, die von Anfang an erklärtes Ziel der neuen Firma WBD war. Andererseits: Wie aus einem Guss scheint die aktuelle WBD-Streamingstrategie nicht zu sein. Denn wie passt der erst am 28. Juni erfolgte Start von Discovery+ in Deutschland und Österreich in die Planung? War die Einführung einfach nicht mehr zu stoppen oder steht dahinter ein langfristiges Konzept? Discovery+ steht hierzulande in allen gängigen Appstores und via Smart-TVs zur Verfügung. Entscheidend ist aber, dass auf Basis einer Vereinbarung mit Sky für SkyQ-Kunden das Angebot verfügbar gemacht wurde. Begrenzt auf zwölf Monate, doch wer dachte, dass WBD allmählich seine Verbindungen zur Sky-Gruppe kappen würde, liegt erst einmal falsch. Vielleicht ist die Befristung ein Hinweis darauf, dass auch die WBD/Sky-Vereinbarung zeitlich limitiert ist. Aber ab hier würde man in wildes Spekulieren abdriften und hätte die Frage, ab wann in Deutschland, Großbritannien und Italien endlich ein eigenständiger Service mit HBO-Inhalten verfügbar ist, doch nicht beantwortet

Dass Zaslav kein Zauderer ist, hatte sich im April gezeigt, als CNN+ abgewürgt wurde, obwohl das Projekt erst vier Wochen zuvor an den Start gegangen war. Auf diese Weise wurden kolportierte 120 Mio. Dollar Anlaufkosten abgeschrieben. Angeblich nutzten nie mehr als 10.000 Abonnenten das Angebot zeitgleich. Nicht nur, dass der Info-Service CNN+ ein wirtschaftlicher Fehlschlag war, er widersprach auch Zaslavs Strategie, möglichst viele Inhalte unter einem Dach zu vereinen. Doch die Wall Street bewertet Warner Bros. Discovery derzeit weniger nach seinem Abonnentenwachstum, als danach, wie sich das Unternehmen auf Kostenminimierung fokussiert. Was auch in kleinteiligen Schritten umgesetzt wird. Im Juli informierte Finanzvorstand Gunnar Wiedenfels Mitarbeiter, dass ein WBD-Bürokomplex in Knoxville, Tennessee, verkauft wird. Dass der Abgang vieler bekannter Top-Manager und weniger prominenter Angestellter dem Unternehmen jede Menge Personalkosten spart, versteht sich ohnehin von selbst. Wells Fargo-Analyst Steven Cahell zog kürzlich das Zwischenfazit: "Das Management lässt nichts unversucht, um Synergien zu realisieren." Zwar sprach der Experte von einer "chaotischen Fusionsintegration", aber wie bei vielen seiner Kollegen herrscht Zuversicht für die Zukunft von WBD, weil Zaslavs Direktive, das Rennen um die höchsten Content-Ausgaben definitiv nicht gewinnen zu wollen, offenbar überzeugt: "Basierend auf unserer Analyse ist WBD einer der besten Anbieter, wenn es um die Generierung von Einnahmen pro ausgegebenem Content-Dollar geht", so Cahill. Und gibt gleich mal ein neues Ziel vor: Besser wär's, WBD würde bis 2024 Kosten in Höhe von vier Mrd. Dollar einsparen. So oder so, das Unternehmen muss liefern, insbesondere was den angekündigten Kombi-Dienst betrifft, über den die Analysten unisono urteilen, dass sich HBO- und Discovery-Inhalte wunderbar ergänzen würden. Die Aussicht auf einen All-In-One-Service (inklusive CNN) lässt die Besorgnis über den Schuldenstand, aber auch zu Cashflow- und Eigenkaitalrendite-Kennziffern, ein wenig verblassen. Doch letztlich, da lässt die Wall Street wenig Spielraum, müssen alle Streamer Rentabilität vor Abonnentenwachstum priorisieren. Dass das Image von HBO, das schon lange im europäischen Produktionssektor aktiv ist, aufgrund des Stopps für HBO Max-Eigenproduktionen in der Produzentenszene leiden wird, dürfte aus Sicht des WBD-Managements als überschaubarer Kollateralschaden durchgehen.

