USA: YouTube TV mit neuer Abo-Marke

YouTube TV hat im Juni dieses Jahres den Meilenstein von fünf Millionen Abonnenten erreicht. Das berichtet Christian Oestlien, VP of Product Management and Connected TV bei Youtube, in einem Blogeintrag vom 12. Juli. "Als wir vor fünf Jahren YouTube TV ins Leben riefen, wollten wir das Fernsehen noch angenehmer machen - mit einem modernen Produkterlebnis ohne all die Verpflichtungen, Gerätegebühren und Probleme. Heute sind wir stolz darauf, dass fünf Millionen von euch auf dieser Reise mit uns sind", so Oestlien.

Mittlerweile ist YouTube TV landesweit mit mehr als 100 Kanälen und Funktionen wie unbegrenztem Speicherplatz in der Cloud, spanischsprachigen Inhalten und einem Familientarif verfügbar, berichtet Oestlien.

Die aktuellen Top 5 der meistaufgenommenen Sendungen aller YouTube TV-Zuschauer seien "Yellowstone", "Saturday Night Live", "This is Us", "60 Minutes" und "Grey's Anatomy".

Die Top Five der Oldie-Serien seien "Friends", "The Office", "Two and a Half Men", "The Big Bang Theory" und "Alle lieben Raymond".

YouTube TV ist ein Live-TV-Streaming-Dienst, der Zugang zu Live-TV-Sendern sowie zu Kabel- und regionalen Sportsendern bietet. Außerdem gibt es unbegrenzten DVR-Speicherplatz. YouTube TV umfasst auch YouTube-Originals und aktuelle YouTube-Videos. Für YouTube TV ist eine kostenpflichtige Mitgliedschaft erforderlich. Der Basistarif beträgt rund 65 Dollar monatlich.