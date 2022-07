Sarajevo Film Festival ehrt Paul Schrader

Wenige Wochen vor dem Ehrenlöwen in Venedig erhält der US- Regisseur und Autor auf dem Filmfestival in Sarajevo im kommenden Monat den Ehrenpreis "Heart of Sarajevo".

Der US-Regisseur und -Drehbuchautor Paul Schrader erhält am 13. August im Rahmen des Sarajevo Film Festival (12. bis 19. August) den Ehrenpreis "Heart of Sarajevo". Im Laufe des Tages wird Schrader, der am 22. Juli seinen 76. Geburtstag feiert, mit einer Masterclass das diesjährige Talents-Sarajevo-Masterclasses-Programm eröffnen. Am Abend der Preisverleihung findet ein Special-Screening seines jüngsten Films The Card Counter", der im Frühjahr dieses Jahres in den deutschen Kinos zu sehen war, statt.

Mit der Auszeichnung ehrt das Filmfestival in Sarajevo Paul Schrader für eine Jahrzehnte umspannende Karriere, die Drehbücher zu Filmen wie Taxi Driver", Die letzte Versuchung Christi", Wie ein wilder Stier" und First Reformed", für das er eine Oscarnominierung erhalten hatte, sowie Dutzende von Regiearbeiten, zu denen neben "The Card Counter" u.a. auch American Gigolo", Mishima" und Der Trost von Fremden" gehört.

Aktuell befindet sich Schraders neue Regiearbeit "Master Gardener" mit Joel Edgerton und Sigourney Weaver in den Hauptrollen, zu der er auch das Drehbuch geschrieben hat, in der Postproduktion.

Rund drei Wochen nach der Verleihung des "Heart of Sarajevo" wird Schrader in Venedig mit dem Goldenen Löwen für sein Lebenswerk geehrt.