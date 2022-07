Auch zweite "Meiberger"-Staffel kommt zu Vox

Am heutigen Mittwochabend startet um 20.15 Uhr in Doppelfolgen die ursprünglich einmal für den Sender Servus TV produzierte Serie "Meiberger - Im Kopf des Täters" auf Vox. Das von Mona Film hergestellte Projekt, von dem es bereits drei Staffeln und einen Spielfilm gibt, geht auch gleich am 10. August mit der zweiten Staffel auf dem Kölner Privatsender weiter.

Dann laufen acht weitere Episoden von "Meiberger". Erneut wird Kriminalpsychologe Thomas Meiberger (Fritz Karl) im Auftrag von Staatsanwältin Barbara Simma (Ulrike C Tscharre) mit außergewöhnlichen Fällen konfrontiert. Darüber hinaus versucht er, eine funktionierende Beziehung mit Barbara einzugehen, die jedoch ein tief vergrabenes Geheimnis in sich trägt.

Die erste Staffel von "Meiberger" lief bereits im November 2018 auf Servus TV.