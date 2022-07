Joachim Lafosse: "Verlangen nach Kino unverändert"

Seit 20 Jahren wird Joachim Lafosse geschätzt für seine ebenso anstrengenden wie tollen Filme. "Die Ruhelosen", mit dem der Belgier erstmals im Wettbewerb von Cannes vertreten war, startet heute in den deutschen Kinos.

Wer sind die "Ruhelosen"? Sind das nur Ihre Protagonisten? Oder Sie oder vielleicht auch Ihr Publikum?

Wir alle spüren und verstehen, dass wir zu bestimmten Zeitpunkten von einer gewissen Unruhe erfasst werden, dass in uns Ungeduld schlummert. Das heißt nicht, dass alle Menschen mit Bipolarität zu kämpfen haben. Auch wenn heutzutage schnell mal gesagt wird, jemand sei bipolar. Man muss da aufpassen. Bipolarität ist eine Krankheit. Ich bin mit einem bipolaren Vater aufgewachsen, der viele Male im Krankenhaus behandelt wurde und Lithium nehmen musste. Von dieser Krankheit ist nur ein Prozent der Weltbevölkerung betroffen - das ist mehr als genug.

Würden Sie zustimmen, dass "Die Ruhelosen" ein sehr körperlicher Film ist?

Wenn ich nur rein intellektuelle Filme machen würde, wäre das kein Kino. Wenn Sie mir erlauben, auf die erste Frage zurückzukommen: Wenn eine Familie mit einer Diagnose wie einer bipolaren Störung konfrontiert wird, tendiert sie dazu, das komplette Leben aus dem Blickwinkel der Krankheit zu sehen, alle Probleme werden aus der Perspektive dieser Diagnose erlebt. Mir war es wichtig, meinen Film in zwei Teilen zu schreiben: Im ersten Teil wollte ich ihn zeigen mit seiner Störung, mit seinem Kopfloswerden. Im zweiten Teil wollte ich sie zeigen, ihre Probleme, ihre Aufgewühltheit. Jeder Therapeut wird Ihnen sagen, man kann nur als Paar eine solche Situation bestehen. Als Paar hat man hat sich zu seinem Gegenüber bekannt, man hat eine Person gewählt, um mit ihr zusammen zu sein. Man trägt eine Verantwortung und muss den anderen so akzeptieren, wie er ist. Probleme innerhalb einer Beziehung kommen meist nicht nur von einer Person, sondern von beiden Partnern. Meine Protagonisten, die von meinen Eltern inspiriert sind, gehen mir sehr nahe. Ich erhielt als Kind sehr viel Liebe, und mich hat das Leben meiner Eltern, die Erfahrungen, die sie im Zusammenhang mit der Krankheit meines Vaters durchmachten, sehr berührt. Meine Eltern haben darum gekämpft, nicht in der Diagnose gefangen zu sein, alles aus der Perspektive der Krankheit meines Vaters zu sehen.

Ihre beiden Protagonisten kämpfen genauso...

Genau. Leïla will nicht nur seine Krankenschwester sein, sie will auch eine Frau, eine Mutter sein. Und Damien geht es genauso: Er will nicht nur der Kranke sein, er will Maler sein, Liebhaber, Vater. Und auch wenn er manchmal sehr weit von seiner Familie entfernt ist, wenn es kein Rankommen mehr gibt an ihn, hat sie ihn nie verlassen. Klar kann man sich fragen, warum sie bei ihm bleibt. Es ist wohl eine Frage der Verantwortung. Beide wissen, dass sie eine Verantwortung tragen. Das ist der einzige Weg raus aus der Krise, die einzige Möglichkeit der Befreiung...

Wie nahe sind Sie an Ihren persönlichen Erfahrungen?

Die Erfahrung, die ich als Kind machte, meine persönliche Geschichte, ist viel tragischer als das, was ich auf die Leinwand gebannt habe. Es liegt auch etwas Schönes in ihr. Das Ende habe ich zum Beispiel offengelassen, habe es nicht ins Drehbuch geschrieben. Ich habe es Damien und Leila überlassen, wie sie es enden lassen wollen. Für beide ging es um die Frage der Verantwortung. Am Schluss stellen sie also die fundamentale Frage. Das ist entscheidend. Deshalb ist die Szene so wichtig für mich und so gut. Sie legt den Fokus genau auf dieses Thema. Niemand ist gezwungen, in der Beziehung zu bleiben. Aber beide erkennen ihre Verantwortung an.

Ihr Film fasziniert durch eine ausgeklügelte Tonspur, z.B. mit Damiens Atmen, das laut zu hören ist, und eine beeindruckende Kamera, die oft nah auf die Gesichter von Damien, Leïla und den Sohn fokussiert. Auch wenn diese Aspekte wie improvisiert wirken, steckt bestimmt ein kreatives Konzept dahinter...

In der Tat wurde nur sehr wenig improvisiert. Ich habe den ganzen Film in seiner Kontinuität geprobt, von der ersten bis zur letzten Szene. Und zwar 15 Tagen vor Start der Dreharbeiten. Während dieser 15 Tage habe ich das Drehbuch, die Dialoge präzisiert. Die Schauspieler machten auch Vorschläge, und es gab hin und wieder Improvisationen. Aber während des Drehs wurde an dem Erarbeiteten nicht mehr gerüttelt. Während des Drehs habe ich einzig und allein auf die Bilder geachtet, welches die beste Einstellung ist, wie man sie verbessern kann. Platz für Improvisation habe ich keinen gelassen - das war nur im Rahmen der 15-tägigen Proben möglich. In dieser Zeit entstanden aber die besten Szenen des Films. Die Szene etwa, als Gabriel, der Amine spielt, seinen Vater am Tisch nachahmt. Für mich war es ein interessanter Prozess: Weil wir so viel in den Proben ausgearbeitet haben, konnte ich mich später auf die eigentliche Inszenierung konzentrieren. Man muss die Bilder seines Films kennen, weil es am Ende immer Risiken im Hinblick auf die Kameraarbeit gibt. Ich bin superstolz darauf, was mein Kameramann Jean-François Hensgens geleistet hat. Sie steht voll und ganz im Diensten, Damiens Obsession, seine Verrücktheit begreifbar, spürbar zu machen.

Alle Ihre Produktionen entstehen als Koproduktionen mit vielen verschiedenen Partnern und mit Unterstütztung von Förderanstalten. Fällt es Ihnen leicht, Ihre Projekte realisiert zu bekommen?

Ich kann mich glücklich schätzen. Ich konnte in 20 Jahren zehn Filme realisieren, alle zwei Jahre einen. Die Unterstützung der Förderungen hängt hoffentlich auch mit der Qualität der Drehbücher zusammen. Ich arbeite aber auch viel, hänge mich richtig rein. Aber klar, ich hatte einfach auch immer Glück. Die Budgets meiner Filme sind überschaubar. Ich mache keine teuren Filme, weil sie stets mit kleinem Cast entstehen, im Rahmen einer Familie spielen, das Haus einer Familie als Schauplatz haben. Es gibt keine Kaskaden, keine außergewöhnlichen Locations. Meine Filme sind von Produzentenseite her gut kontrollierbar. Der Produzent folgt mir. Es gab noch nie ein Riesenproblem während der Herstellung.

Ihr Film feierte vergangenes Jahr im Wettbewerb des Festival de Cannes Weltpremiere. Sie wurden nicht zum ersten Mal an die Croisette eingeladen, aber zum ersten Mal in die Sélection officielle. Das Festival war eines der größten Live-Events in der Filmbranche nach dem langen Lockdown durch die Coronapandemie. Welche Erfahrung haben Sie gemacht und wie wichtig war es für Sie und für Ihren Film, dort teilzunehmen?

Es war ein Traum, im Wettbewerb laufen zu dürfen! Es ist ein Ritterschlag, ein Gütesiegel, eine Aufnahme in den Olymp, eine Bestätigung der eigenen Arbeit. Den ganzen Stress, den man spürt, muss man abschütteln, man muss sich davon befreien. Ist sehr selbstkritisch. Für meinen nächsten Film werde ich für meinen nächsten Film werde ich noch mehr arbeiten, bereit sein für alles. Natürlich weiß ich nicht, ob ich wieder in den Wettbewerb eingeladen werde, aber man kann es anstreben. Ich werde bei meinen Filmen jedenfalls nicht kapitulieren vor der Komplexität eines Themas, das bin ich der Intelligenz der Kinogänger schuldig. Mir liegen keine Happy Ends am Herzen. Festivals wie Cannes, die Filme wie meine unterstützen, die gut gemachte, qualitätsvolle Filme zeigen, sind wichtig, um Aufmerksamkeit zu erzeugen. Mein Film ist in Frankreich und Belgien ganz gut im Kino gelaufen, und ich denke, das hing damit zusammen, dass er in Cannes lief.

Wie kann das Kino seine Relevanz für die Kreativen sowie für das Publikum nach diesen drei schwierigen Jahren zurückerhalten?

Ich bin nicht beunruhigt. Man muss aufmerksam sein, das auf jeden Fall. Aber ich glaube, dass die Cineasten, Frauen wie Männer, weiter Verlangen nach Kinofilmen haben. Die Werkzeuge, um Filme zu machen, sind da, sie sind nicht teuer. Ich fürchte indes, dass man Filme mit immer weniger Geld machen muss. Das wird die Qualität nicht unbedingt fördern, könnte aber interessant sein. Es ist wichtig, nicht aufzuhören, komplexe Filme zu machen, die einem was abverlangen, die ambitioniert sind. Es muss weiter möglich sein, die nötigen Mittel dafür zu bekommen. Wenn ich mir ansehe, woran die Streaming-Plattformen interessiert sind, dann muss man nicht den Atem anhalten, dass sie uns helfen werden, unsere Stoffe umzusetzen. Wir werden unverändert mit den unabhängigen Produzenten arbeiten, damit die Qualität weiter stimmt. Das ist der Weg, den ich gehen will.

Das Gespräch führte Barbara Schuster