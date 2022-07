7 Fragen an... Schauspielerin und Autorin Anita Olatunji

Anita Olatunji ist Schauspielerin und Autorin. Aktuell arbeitet sie an einem Krimi fürs Fernsehen.

Wie sind Sie zum TV/Film gekommen?

Ich war auf einem von Pina Bausch geprägten Tanzgymnasium - das war von der Schauspielerei nicht weit entfernt. Zum Drehbuchschreiben kam ich über Umwege: Auf einem Filmfest erzählte ich Studenten der Filmhochschule von meiner Liebe zum Schreiben. Als auf der Hamburg Media School überraschend im bereits laufenden Semester ein Platz frei wurde, schlugen sie mich dem Leiter der Schule vor. Zunächst überkam mich die Panik und ich schlug den Studienplatz aus. Dann habe ich mich aber total geärgert. Zum Glück bekam ich einen Monat später eine weitere Chance mich zu bewerben, und so kam ich zum Filmstudium.

An welche Erfahrung in der Branche erinnern Sie sich besonders gern?

An den Dreh zu "Tsokos - Zerschunden" in Belgien. Ich spiele eine Polizistin, die einen Säureangriff überlebt hat. Einen großzügigeren Spielpartner als Tim Bergmann hätte ich mir nicht erträumen können. Und ich muss mich bei den Autoren Hansjörg Thurn und Carl-Christian Demke für diese großartige Rolle bedanken, die im Originalroman noch ganz anders war. Und beim Regisseur Hansjörg Thurn und Produzenten Ivo-Alexander Beck dafür, dass ich sie spielen durfte!

Was hat Sie zuletzt besonders geärgert?

Ich habe mich zuletzt über mich selbst geärgert: Ich schlug nach der Filmhochschule eine wunderbare Zusammenarbeit für ein Drehbuch zugunsten eines Projektes aus, aus dem dann leider nichts geworden ist. Rückblickend hätte ich es besser wissen sollen.

Der wichtigste Film in Ihrem Leben?

"Vom Winde verweht". Mit gutem Grund ein kontroverser Film - unter anderem für die einseitige und stereotype Darstellung aller schwarzen Rollen - ist es der erste Film, der in mir als Kind ein Bewusstsein und Interesse für Geschichte im Allgemeinen, und für meine Identität als afrodeutsches Kind im Besonderen erweckt hat. Trotz aller Kritik an ihrer Rolle, muss auch der erste Oscar erwähnt werden, der hier an eine Schauspielerin oder einen Schauspieler afroamerikanischer Herkunft ging: an die großartige Hattie McDaniel für ihre Rolle Mammy im Jahr 1939.

Was ist Ihr prägendstes TV-Erlebnis?

"Game of Thrones", Season 1, Episode 9. Als der von Sean Bean gespielten Hauptfigur der Kopf abgeschlagen wurde blieb mir vor Schock die Luft weg. Ich dachte: Wenn sie den jetzt sterben lassen, dann ist für die nächste Staffel alles möglich.

Ihre momentane Filmempfehlung?

"Alle wollen geliebt werden", Regie: Katharina Woll, Buch: Florian Plumeyer/Katharina Woll. Ein Muss für alle, die unter narzisstischen Müttern leiden. Oder wissen möchten, wie sich das anfühlt. Der Film ist mit so viel Leichtigkeit und einem so wunderbaren Humor erzählt, dass ich jede Minute genossen habe.

Was würden Sie am Kino-/Film-/TV-Markt gern ändern?

Diversität. Diversität. Diversität. In jeder Form und auf allen Ebenen. Muss ich dazu ausführlicher werden?