HFF-Präsidentin Bettina Reitz: "Zusammenspiel aller Kräfte verabreden"

Besser ausgestattete Produktionen, Gendergerechtigkeit, Diversität, Nachhaltigkeit, die Ausbildungsbedingungen und Chancen der nächsten Generation von Filmemacher:innen: Bettina Reitz, Präsidentin der HFF München, äußert sich im Exklusiv-Interview zu ihrem 60. Geburtstag streitbar zu den vielen Herausfordungen für die Film- und Fernsehbranche.

Sie haben die deutsche Film- und Fernsehlandschaft aus vielen Perspektiven erlebt und mit gestaltet. Ist die Verantwortung für die Ausbildung des filmischen Nachwuchses an der traditionsreichen HFF Ihr Traumjob?

Bettina Reitz: Für mich ist es die wunderbare Konsequenz, in einer bestimmten Lebensphase viel zurückzugeben und einzubringen, aber auch - und das macht es besonders reizvoll - nochmal viel Neues zu lernen. Sich den Sprung von einer Senderinstitution in die Arbeit mit dem filmischen Nachwuchs zu trauen, war ein Quell der Bereicherung. Die zwei furchtbaren Pandemiejahre klammere ich dabei aus. Sie haben eine Herausforderung an der Spitze einer Kunsthochschule mit sich gebracht, die ich nie für möglich gehalten hätte. Für unsere Studierenden war es schlimm, und diese Talente leiden zu sehen, weil die Hochschulen am Anfang der Pandemie zugesperrt waren, hat mit uns allen viel gemacht.

Sie sind nun seit 2015 hauptamtliche Präsidentin der HFF. Hatten Sie als Fernsehdirektorin des BR mehr Gestaltungsmöglichkeiten?

Bettina Reitz: Mit Blick auf den Bayerischen Rundfunk und das Zusammenspiel innerhalb der ARD kann man das so sehen. Allerdings hatte ich das große Glück, dort zu arbeiten, als der Sender noch über sehr viele Mittel verfügte und den traditionsreichen Schwerpunkt im Dokumentarischen und Fiktionalen sogar noch ausbauen konnte. Mit dem Umstrukturierungsprozess war das nur noch bedingt möglich. Damals haben sich die Veränderungen in der öffentlich-rechtlichen Senderstruktur schon abgezeichnet, und heute gibt es - die Degeto ausgenommen - nur noch wenige Redaktionen, bei denen es noch eine große finanzielle Freiheit für den Kinofilm oder für riskantere und ungewöhnlichere Formate gibt. Wir hatten damals das Paradies auf Erden. Projekte, die gar nicht in unseren Programm- oder Finanzplänen festgehalten waren, konnten trotzdem relativ schnell realisiert werden, weil der damalige Fernsehdirektor Gerhard Fuchs über eine Reserve verfügte, die sich sehen lassen konnte. Noch als Programmbereichsleiterin bin ich mit Stoffen, die auch international äußerst erfolgreich wurden, zu ihm gegangen und habe ihn oftmals um hohe Summen gebeten. Aus seinem Zimmer kam ich millionenschwer, um mit den unterschiedlichsten Produktionsteams wichtige Projekte mit der größtmöglichen Qualität zu ermöglichen. Auch als Produzentin bei teamWorx war mir immer bewusst, dass man, um gut zu sein, einen gewissen Spielraum haben muss. Wenn der nicht gegeben ist, kann man auf die Bedürfnisse eines Projektes nicht in der erforderlichen Weise eingehen. Wenn ich den Aussagen vieler Produzent:innen Glauben schenken darf, dann kostet die Finanzierung ihrer Projekte, egal ob es sich um eine beeindruckende High End Serie, einen Spielfilm oder ein originelles Projekt für eine Mediathek handelt, zu viel Kraft. Und viele Produktionen gehen unterfinanziert an den Drehstart, was so nicht bleiben kann.

Was sehen Sie in Ihrer jetzigen Position als die großen Herausforderungen?

Bettina Reitz: Bei uns sind es die enormen Kostensteigerungen, nicht nur bei Produktionen. Aber vor allem beschäftigt uns der rasante Wandel in der Film- und Medienbranche sowie seine Auswirkungen auf die Ausbildungsangebote. Was wir in der Gegenwart anbieten, muss sowohl künstlerisch als auch technisch in der Zukunft Bestand haben.

Und bei der HFF München war und ist es immer noch Gender-Gerechtigkeit und das Verständnis für mehr Diversität, die gerechte Teilhabe auch in der Repräsentanz unserer Lehrkräfte und Mitarbeiter:innen. Ich lerne hier viel von unseren Studierenden, welche Zukunft sie sich wünschen, und welche Lehrinhalte wir vermitteln sollten, auch bei den filmhistorischen Werken. Es fing damit an, dass wir Frauen uns in Kunst und Kultur nicht repräsentiert fühlten. Da entdeckt man dann eine Stummfilmregisseurin wie Alice Guy. Und das ist nur ein Beispiel. Genauso müssen wir uns die große Filmgeschichte Hollywoods und darüber hinaus ansehen. Wo repräsentieren z.B. People of Colour ihren Kulturkreis, wo haben Menschen mit Migrationshintergrund ihre Stimme. Diese Vielstimmigkeit gilt es zu berücksichtigen.

Die Filmhochschulen haben schon auf der Berlinale 2018 ein Papier für Gender-Gerechtigkeit vorgelegt...

Bettina Reitz: Da lag der Schwerpunkt auf der Gleichstellung, weil wir an den Filmhochschulen gemerkt haben, dass wir viel weniger weibliche Professorinnen und Lehrkräfte haben. Bei den Studierenden ist der Anteil in etwa paritätisch über die Abteilungen verteilt, weil wir nach Talent und Begabung aufnehmen, und sich da tatsächlich ein Anteil von 50 Prozent abzeichnet.

Alles andere würde einen auch überraschen...

Bettina Reitz: Aber das Ganze stockt dann irgendwann. Diese Diskussion hat zu verschiedenen Studien der Abbildung vor und hinter der Kamera im Fernsehen und im Kino geführt, mit erschreckenden Ergebnissen. Mittlerweile wurde der Blick, auch dank der MaLisa Stiftung, auf das Thema Diversität erweitert, und man stellt insgesamt in der Branche großen Nachholbedarf fest. Wenn 25 Prozent der deutschen Bevölkerung einen Migrationshintergrund haben, dann finden sie sich nicht in gleicher Weise filmisch wieder. Das ist im Übrigen eine Aufgabe für die gesamte Gesellschaft. Eine weitere Herausforderung ist das Thema Nachhaltigkeit und grünes Produzieren, das wir sehr ernst nehmen. Wir haben eine Honorarprofessur für Green Producing berufen. Durch den Wandel in der Film- und Medienbranche haben wir in der Hochschule viele Diskussionen und digitale Workflows angeschoben, wie die Ausbildung heute und in Zukunft aussehen muss. Der Wissensstand ist so groß geworden, dass wir intensiv daran arbeiten, wie wir unsere Studierenden und deren Fragen nach der Zukunft vor einer Überforderung schützen. Allein der Bereich Medien, Produktion und Auswertung bis hin zu Verleih oder Kinomanagement ist riesig. Als weitere große Säule wollen wir auch in die Forschung gehen. Wir haben eine KI-Professur gewonnen und einen Bund-Länder-Antrag, in dem es um virtuelle Produktionen geht, um die Zukunft des Produktionsmanagements. Wir sollten als Filmhochschule proaktiv Themen setzen und mehr selbst entwickeln. An einem Standort wie München mit seinen vielen Firmen ist das ungemein spannend und für mich auch faszinierendes Neuland.

Wie ist es denn um die Möglichkeiten des Nachwuchses im Film- und Fernsehmarkt bestellt?

Bettina Reitz: Die inhaltlichen Möglichkeiten sind aktuell hervorragend. Die Branche dreht sehr viel, und die Nachfrage ist groß. Teilweise werden unsere Studierende schon beauftragt, während sie noch studieren, etwa im Bereich der Autor:innen. Wir haben eher Probleme, noch die Teams für unsere Filmübungen zusammenzustellen. In dieser Boomzeit müssen wir auch den Fachkräftemangel anschauen. Da hilft nicht nur eine Kooperation mit einer Hochschule für angewandte Wissenschaften wie Ansbach im Bereich des Produktionsmanagements. Einige Berufe werden sich auch verändern und durch KI gibt es mehr automatisierte Abläufe. Die HFF bildet für die Schlüsselpositionen der Filmbranche aus. Auch wir sind gefordert, Kooperationen einzugehen und unser Knowhow weiterzugeben. Es gibt immer noch den Vorwurf, dass zu viele Filmhochschüler die Kinos mit Debütfilmen verstopfen würden. Auch da hat sich einiges geändert, weil unsere Studierenden sehr flexibel in der Ausrichtung sind, wie sie künstlerisch arbeiten wollen. Absolvent:innen, die ihren Kinodebütfilm vorbereiten, drehen bereits eine Serie, gehen in einen Writer's Room oder schreiben bei den Kolleg:innen am Drehbuch mit. Die Möglichkeiten, in der Branche unterschiedliche Aufgaben zu übernehmen, waren noch nie so groß. Gleichzeitig bleiben aber die berechtigten Forderungen nach einer angemessenen Ausstattung, Vergütung, Verwertung und auch Zeit.

Wir leben inzwischen in einer Welt, in der die visuelle Kommunikation in einem Maße dominiert, wie man sich das früher nicht hat vorstellen können.

Bettina Reitz: Ganz genau. Das hat sehr viele Implikationen, und daraus ergeben sich ganz neue Arbeitsmöglichkeiten und viele innovative Chancen. Aber weil es dem Kino im Moment leider nicht gut geht und wir uns diesen wichtigen Erlebnisraum beschützt wünschen, möchte ich aus Sicht einer Filmhochschule zwei Aspekte erwähnen. Ein gut ausgestatteter Kinofilm, der über Festivals in einen internationalen Wettbewerb eintritt, ist immer auch ein kostbares Kulturgut eines Landes. Diese Art des filmischen Erzählens, die nur einige der Künstler:innen beherrschen, sollte unter einem bestimmten Schutz stehen. Und wenn nun das Fernsehen sich von diesem Schutz mehr und mehr verabschiedet, dann ist die Politik gefordert, hier einen neuen Schutzraum anzubieten. Gleichzeitig stellen wir einen neuen Lerneffekt fest, dass nämlich der große, kreativwirtschaftliche Anteil, der von der Film- und Medienbranche ausgeht, erst langsam von der Industrie erkannt wird. Lange hat man Film und Kultur nur in der Nische verortet und den großen wirtschaftlichen Impact nicht erkannt. Das geschieht jetzt langsam. Ich merke das auch an den Kooperationen unserer Hochschulen. Eine technische Universität wie die TU München sieht heute ganz anders auf das, was in einer Filmhochschule passiert. Hier ergeben sich spannende Synergien.

Tragen Bewegtbildboom und Fachkräftemangel zu mehr Gender-Gerechtigkeit bei? Wie hat sich in Ihren Jahren an der HFF die Situation der Filmemacher:innen verändert?

Bettina Reitz: Auf den ersten Blick ist in der Branche sehr viel passiert, und es gibt mittlerweile viele Befürworter:innen einer Quote. Aber es ist zunächst nur ein gegenseitiges Versprechen und bei vielen eine Selbstverpflichtung, wie bei den Sendern und Streamern. Wenn man dann genauer hinsieht, gibt es immer noch viel Nachholbedarf. Ich sitze auch im Vergabeausschuss des FFF, und bei den Kinoeinreichungen der letzten Sitzung betrafen von zehn Einreichungen neun Regisseure. Wir laufen Gefahr, dass in dem Augenblick, wo es dem Kino schlecht geht und Produktionen teurer werden, sich wieder eine Art Sicherheitseffekt einschleicht. Dann entscheidet man sich doch wieder für männliche Filmemacher, die immer noch - und das ist auch nachgewiesen, - die teureren Filme und Serien sowohl bei den Produktionen wie den Regievergaben bekommen. Gleichzeitig müssen wir uns in Bereichen wie VFX oder Bildgestaltung als Filmhochschule stärker um weibliche Bewerberinnen bemühen. Für diese Ausbildungsschwerpunkte wollen viel weniger Frauen an die Hochschule kommen.

Sie nehmen sich viel Zeit für Juryarbeit. Wo sehen Sie den deutschen Film stehen?

Bettina Reitz: Der deutsche Kinofilm tut sich schwer. Ein Film, der den Kinoraum betritt, muss diesem Raum auch standhalten. Filme, die nicht mit höchstem Anspruch in den Dialog mit dem Publikum treten, werden in unserer Zeit der massenhaften Verfügbarkeit von filmischen und medialen Angeboten niemanden mehr zum Kauf eines Kinotickets bewegen. Ich brauche Anziehungskräfte, und das müssen vor allem faszinierende Geschichten sein, egal ob dokumentarisch oder fiktional. Wenn Social Media in seiner Kurzlebigkeit und seinen Angebotsformen nicht mehr die Qualität eines Gesprächs übermitteln kann, muss man die Räume finden und bespielen, die das können. Man sollte genau überlegen, welcher Film das über das Kino schafft. Die Kinobetreiber stehen vor gewaltigen Herausforderungen. Es gibt auch andere Möglichkeiten der Herausbringungen, die aber oft nicht ausreichen, um den finanziellen Einsatz z.B. der Verleiher zu refinanzieren. Auch die Verleiher tun sich im Moment schwer. Dass internationale Koproduktionen aus Deutschland häufig weniger als 20 Prozent Sender- und Förderbeteiligung bekommen, und für das Verleihengagement und die Koproduktion keine Referenzpunkte anfallen, sehe ich als ein Problem, das dringend gelöst werden muss. Da muss die Branche zusammenstehen. Viele unserer Filmemacher:innen und Produzent:innen sind flexibel und neugierig, was den Ort ihrer zukünftigen Arbeit angeht. Die, die das Kino lieben, haben sich in Richtung Paris verabschiedet, weil sie dort bessere Bedingungen vorfinden. Ehrlicherweise sind es aber deutsch-französische Teams.

Erfahren der deutsche Film und seine Filmemacher nicht die nötige Unterstützung, um gute und erfolgreiche Filme zu machen?

Bettina Reitz: Ich hoffe, man hat erkannt, dass es so nicht weitergehen kann. Die Kulturstaatsministerin hat beim Münchner Filmfest schon über nötige Weichenstellungen gesprochen. Die Länderförderungen arbeiten inzwischen so eng zusammen, wie es das noch nie gab, denn der Föderalismus hat große Chancen, birgt aber auch große Probleme für eine Film- und Medienbranche, die sich letztendlich auf dem internationalen Markt behaupten muss. Das FFG wird ab 2024 neu aufgestellt sein. Die Erwartungen sind hoch in Bezug auf eine bessere Ausstattung in der Phase der Entwicklung und bis dahin, wie Filme generell ausgestattet sein müssen. Es betrifft die Sperrfristen und die Rechteverteilung. Wenn bei einem Film alle Rechte im Vorfeld zur Finanzierung vergeben werden müssen, warum sollte eine Produzentin oder ein Produzent von Deutschland aus noch einen Film produzieren? Wenn die Produktionsfirmen kein Eigenkapital bilden können und Künstler:innen nicht angemessen an Erlösen partizipieren, sieht es trotz guter Aufträge für diese Branche nicht rosig aus. Viele Fragen werden im Moment intensiv diskutiert, und ich hoffe, dass im Schulterschluss mit der Neuausrichtung der Kinos hier Regelungen gefunden werden, die Deutschland schon so lange benötigt. Natürlich stehen auch die Streamer im Fokus und die Frage nach einer Investitionsverpflichtung, und heftig diskutiert wird ein Steuermodell, um den Standort Deutschland als Drehort interessant zu halten. Noch nie lagen alle Probleme so offen auf dem Tisch, und jetzt geht es darum, dass nicht jeder nur seine Vorteile betrachtet, sondern dass man ein Zusammenspiel aller Kräfte verabredet. Damit nicht nur die großen Institutionen bestimmen, wie die deutsche Film- und Medienlandschaft zukünftig aussieht. Bei all den erfreulichen und in ihrer Vielfalt interessanten Initiativen für die Förderung des Nachwuchses wird auch deutlich, dass eine zentrale Institution für diesen Zweck im Sinne der Nachhaltigkeit und der Kreativität notwendig ist. Die gibt es ja auch in Form des Kuratoriums junger deutscher Film. Mit einer imposanten Geschichte und viel Expertise, aber dramatisch wenig Geld. Das zu ändern ist auch eine Aufgabe der großen Novelle des Filmförderungsgesetzes.

Eröffnen sich durch die Streamer für die Filmemacher:innen mehr internationale Chancen?

Bettina Reitz: Die Streamer arbeiten sehr viel mit unseren Alumni/Alumnae und äußerst erfolgreich. Jede Hochschule hat ihre Dreamteams, die dank der Streamer eine internationale Karriere machen konnten, weil sie durch sie eine andere Sichtbarkeit haben. Bei uns sind das unter anderem Baran Bo Odar und Jantje Friese. Auch die Produzenten Wiedemann & Berg kann ich hier nennen. Dabei haben Wiedemann & Berg ihre ersten Schritte mit den Öffentlich-Rechtlichen, damals noch mit uns als Team, gemacht, aber sie haben sich längst weiterentwickelt und können sich heute aussuchen, mit wem sie arbeiten wollen.

Man muss hier differenzieren: Besonders groß sind die Probleme beim künstlerisch-anspruchsvollen Film. Für ein Mainstreamprojekt, das alle haben wollen, oder ein originelles Konzept, auf das ein Streamingpartner schnell zugreift, ist die finanzielle Ausstattung sicher ok, auch wenn sie im Moment meistens alle Rechte behalten. Aber für handverlesene Projekte, die auch ein anderes Risiko beinhalten oder eine aufwändigere Erzählform wählen, weil sie historisch sind oder auf verschiedenen Zeitebenen erzählt werden müssen, wird es immer schwerer Partner und eine ausreichende Finanzierung zu finden. Dabei mag ich die Unterscheidung zwischen Mainstream und künstlerisch anspruchsvollem Film gar nicht so gerne. Ich habe mit der gleichen Leidenschaft und demselben Herzblut einige Michael-Haneke-Filme und Maria Schraders erste Kinofilme unterstützt wie ich im Team die Serie "Türkisch für Anfänger" ermöglicht habe und mit Martin Moszkowicz zusammen Bora Dagtekins erste Regiearbeit "Türkisch für Anfänger - Der Kinofilm" mit der jungen Produzentin Lena Schömann. Es ist nicht so, dass nur der künstlerische Film Arbeit machen würde oder automatisch einen künstlerischen Anspruch erfüllt. Ich mag nicht, dass das eine gering geschätzt wird, weil das Kino beides braucht.

Wenn Sie auf Ihre Karriere zurückblicken, welcher Ihrer Arbeitsbereiche hat Ihnen am meisten Spaß gemacht?

Bettina Reitz: Die freie Entwicklung von Stoffen, sozusagen das freie Spiel der Kräfte, ist sicherlich etwas, das ich immer als besonders reizvoll empfunden habe und für mich eine große Zufriedenheit mit meiner Arbeit bedeutet hat. Gleichzeitig habe ich tatsächlich auch ein Unterstützungs-Gen in mir: Das Zusammenspiel mit anderen und die Förderung von anderen ist fast eine Art der Lebensbestimmung. Dass ich in der Schule Theater gespielt habe, dass ich tolle Deutschlehrer:innen und unser kleiner Taunusort ein Familienkino hatte, dass meine Eltern ihren Töchtern früh einen Fernseher ins Kinderzimmer gestellt haben mit Eigenverantwortung, die wir fast nie missbraucht haben, das sind für mich, wenn ich zurückblicke, frühe Wegbegleitungen gewesen, um meine Talente zu fördern. Aber dass ich am Ende im Filmmedienberuf und nicht im Theater, nicht im Schauspiel oder der Regie gelandet bin, das sind auch immer die Zufälle. Dass mir ganz jung eine feste Redakteursstelle ohne Volontariat beim Hessischen Rundfunk auf dem Silbertablett angeboten wurde, das habe ich natürlich angenommen. Meine Vorgesetzten in den Sendern waren Männer, die mich damals gefördert haben, in meinem Jahrgang vielleicht auch kein Wunder. Wir waren nicht immer einer Meinung, aber wir haben solange diskutiert, bis wir die Sichtweise der anderen verstehen konnten. Ich war neugierig auf filmische, dramaturgische Berufe, auf Theater, Literatur, die Kunst, das war ein Feld, das mich immer beglückt hat.

Mit ihrem Unterstützer-Gen sind Sie an der HFF dann ja goldrichtig?

Bettina Reitz: Es ist schon manchmal eine Herausforderung, weil ich auch eine Macherin bin. Und in einer Hochschule braucht man die Unterstützung der anderen in einem noch größeren Maße, als wenn man in einer kleinen Gruppe von einem Projekt überzeugt war und einfach losgelaufen ist. Die Freiheit der Wissenschaft und der Lehre ist ein ganz hohes Gut, da kann eine Präsidentin ihren Professor:innen nicht einfach sagen: Macht das morgen mal so! Wir sind hier in einem intensiven Diskurs, man muss mit seinen Argumenten überzeugen und anderen Gestaltungsräume lassen, um die richtigen Weichen für eine Hochschule für die Zukunft zu stellen. Es gibt jetzt große Veränderungen innerhalb der Hochschule. In diesem Sommer verlassen uns z.B. die Professoren Claus Richter, Tom Fährmann und Uli Limmer. Mit Blick auf meine eigene Biographie ist es wichtig, dass auch an der Spitze der HFF in den kommenden Jahren die Weichen neu gestellt werden. Es sollte immer die Generation eine Stimme haben, die unsere Zukunft bestimmt. Ich habe in meinem Leben unter Beweis gestellt, dass ich nie an meinen Positionen klebte. Ich komme mit Freude, und ich gehe auch mit Freude, und es kommt immer auf einen guten Abgang an. Es ist ein gutes Gefühl, dass man mich bisher immer vermisst hat.

Gibt es Leistungen in den unterschiedlichen Bereichen, auf die sie besonders stolz sind?

Bettina Reitz: Wenn man das Kino liebt und so groß geworden ist wie ich, dann muss ich schon sagen, dass ich mir niemals hätte vorstellen können, auch nur bei einem Film mitgewirkt zu haben, der einen Oscar gewinnt. Dass es am Ende drei geworden sind, nämlich Das Leben der Anderen", Amour" und "Citizenfour" hat für mich einen ganz hohen Stellenwert gehabt. Darüber hinaus waren auch andere Filme, die wir als Bayerischer Rundfunk koproduziert haben, wie Sophie Scholl - Die letzten Tage", Der Baader Meinhof Komplex" oder Das weiße Band", für den Oscar nominiert. Für mich war das vielleicht ein Kindheitstraum, und dass man daran beteiligt war, ist eine große Freude.

Und wenn Sie sich zum Geburtstag noch etwas wünschen dürften?

Bettina Reitz: Was ich mir wünsche, ist sicher die gerechte Teilhabe und Partnerschaft auf Augenhöhe, die die ganze Branche vereinen sollte. Und dass man für die Kreativen, Mutigen und Originellen immer genügend Träume und Spielwiesen lässt. Wir stehen vor enormen Herausforderungen. Insofern ist es wichtig, dass sich eine gestärkte, junge Generation aufmacht, diese Zukunft angstfrei zu gestalten. Ich glaube, wir - und da bin ich eine von vielen - hatten Jahre voller kreativer Inspiration und haben viel erreicht. Das gilt es für die nachfolgenden Generationen auch zu ermöglichen.

Das Gespräch führte Ulrich Höcherl