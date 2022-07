Telescope Animation startet mit Pionierprojekt

Produzentin Maite Woköck und Regisseur und Drehbuchautor Reza Memari bereiten mit ihrer gemeinsamen Firma Telescope Animation den Animationsfilm Der letzte Sänger der Wale" ("The Last Whale Singer") vor. Parallel zum Film entwickeln sie Spiel und Serie und wollen alle drei mit der neuesten Game-Engine umsetzen, "ein Pionierprojekt", so das Duo.

Woköck und Memari arbeiteten bei der Realisierung des international erfolgreichen, mit dem Bayrischen Filmpreis prämierten Animationsfilms "Überflieger: Kleine Vögel, großes Geklapper" zusammen, den Memari nach eigenem Skript gemeinsam mit Toby Genkel inszenierte und schnitt, und das Woköck für Ulysses Films betreute.

Ursprünglich wollten sie vorerst nur den Kinofilm "Der letzte Sänger der Wale" mit einer Game-Engine umsetzen und suchten für den Originalstoff einen Studiopartner, fanden damals aber keinen, der mit der Technologie so vertraut war, um sich einen kompletten Spielfilm zuzutrauen. So gründeten Woköck und Memari mit Telescope Animation 2018 nicht nur eine gemeinsame Produktionsfirma in Berlin, sondern sind dabei, ein Animationsstudio in Hamburg aufzubauen und ein weiteres für Games und VR. Denn: "Wenn wir schon selbst einen Film mit einer Game-Engine umsetzen, warum nicht auch gleich ein Spiel - und eine Serie?", so Memari.

"Wir wollten mit unserer Firma schon immer Geschichten auf mehreren Plattformen erzählen und eigene IPs zu einem Universum ausbauen", führt Woköck aus. Das Universum der ersten IP beschreibt Memari lachend als eine Art "Star Wars" unter Wasser". Memaris Drehbuch, das 2020 beim Trickfilmfestival in Stuttgart ausgezeichnet wurde, erzählt von einem jungen Buckelwal, der seine Eltern verliert und seine Bestimmung und ein magisches Lied finden muss, mit dem er ein Seeungeheuer besiegen und den Ozean vor der Zerstörung bewahren kann. Das Spiel erzählt die Vorgeschichte, wie der Urahn des letzten Sängers der Wale einst das Ungeheuer besiegte und ins Eis verbannte. Die Serie wird mit weiteren Abenteuern des jungen Wals und seiner Freunde, einem Putzerfisch und einem Orca-Mädchen, direkt an den Spielfilm anknüpfen.

"Der letzte Sänger der Wale" ist eines der ersten abendfüllenden Spielfilmprojekte, das mit der neuesten Version der Open-Source- und Realtime-­Software Unreal Engine 5 realisiert wird und das erste, das in diesem Umfang, auch für Game und Serie, genutzt wird. Version 5 von Unreal Engine wurde erst vor kurzem von Epic Games veröffentlicht. Die Firma unterstützt die Pionierarbeit von Telescope Animation mit Knowhow und Finanzen, zwei Epic Mega­Grants, um die Anwendungsmöglichkeiten ihres Produkts auch anderen Interessierten zu demonstrieren. "Wir entwickeln unsere eigene Pipeline, um den Spielfilm, deren Sets und Figuren, herzustellen, die wir dann auch für Spiel und Serie nutzen werden", so Memari. "Dadurch können wir mit kleinerem Budget eine größere Qualität bei den Nachfolgeprodukten erzielen", führt Woköck aus.

"Wir werden auf diese Weise auch ein bisschen zu einem Software-Unternehmen", stellt Memari fest, der neben der Zeit- und Kostenersparnis noch einen weiteren Vorteil der Arbeit mit einer Engine sieht: "Man braucht keine Render-­Farm mehr und damit auch etwas weniger Energie." "Nachhaltigkeit ist uns wichtig, in der Produktion und bei Der letzte Sänger der Wale auch inhaltlich«, sagt Woköck, die den Fokus der Projekte ihrer Firma so zusammenfasst: "Unsere Geschichten sollen unterhalten, aber auch eine Botschaft haben."

Um sich von anderen, mit ungleich höheren Budgets realisierten Animationsfilmen abzuheben, die unter Wasser spielen, wie etwa besonders prominent "Findet Nemo", ist nicht nur die Geschichte, sondern auch der Look wichtig. "Der Look ist eher realistisch, aber nicht fotorealistisch. Die Tiere sollen nicht verniedlicht werden. Uns geht es darum, die Schönheit der Natur zu zeigen", skizziert Memari. "Der Look soll etwas Einzigartiges, Kunstvolles haben", fasst Woköck zusammen. Das Character Design, bei dem vor allem die seitlich liegenden Augen des Wales eine Herausforderung waren, kreierte Uwe Heidschötter, der an "Die Konferenz der Tiere" und dem oscarnominierten "Revolting Rhymes" mitwirkte. Bei einem Film über Walgesang ist auch die Musik ein wichtiges Element. Für sie gewann man den preisgekrönten Isländer Daniel Bjarnason.

Das transmediale Projekt samt Studios auf die Beine zu stellen, war und ist keine einfache Sache. Von deutscher Seite ist die Finanzierung für den mit rund 8,5 Mio. Euro budgetierten Spielfilm seit Ende 2020 geschlossen. Die Unterstützung durch die von u.a. ZDF, MOIN Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein und weiteren Förderungen gestützte Initiative Der besondere Kinderfilm sei ein wichtiger Baustein gewesen, so das Duo. Es ist das erste Animationsfilmprojekt der Initiative. Die internationalen Partner, das tschechische Studio PFX aus Prag, und die kanadische La Boite à Fanny aus Montreal, befinden sich in den letzten Zügen der Finanzierung. Weltvertrieb Global Screen startete den Vorverkauf beim Marché des Festival de Cannes mit einem Concept Trailer, der am 8. Juni zum Welt Ozean Tag offiziell veröffentlicht wurde. Geplant ist, Anfang nächsten Jahres das Storyboard mit Unreal 5 in Angriff zu nehmen.

Bei der Entwicklung des Prototypen zum mit gut vier Mio. Euro budgetierten Spiel griff das Medienboard unter die Arme. Memari begann seine Karriere im Gamesbereich. "Das öffnet Türen bei der Suche nach einem Publisher", so Memari, der sich hauptsächlich um das neue Studio in Brandenburg kümmert. Er lebt in Berlin und New York, während Woköck von Hamburg aus tätig ist. Bei der Serie, die im September bei Cartoon Forum präsentiert wird, sind bereits Big Bad Boo aus Vancouver Partner. Medienboard und Media Fund Canada förderten. Eine neu aufgelegte Förderung für Innovative Business Models & Tools von Creative Europe gab den "Startschuss" zur Schaffung der Voraussetzungen für die Arbeit mit Unreal Engine und für das Studio, so Woköck.

Das allererste Projekt von Tele­scope Animation und dem Animationsstudio wird ein Kurzfilm sein, "Epifanía" von Characterdesignerin Mila Useche, der die beiden mit seiner starken Story und seinem süßen Look überzeugte und mit dem sie ihre Pipeline testen können. Memari und Woköck haben bereits die nächste größere IP in Aussicht, aus der sie eine Serie und ein Spiel machen wollen. Serviceproduktionen kommen für sie im Moment nicht in Frage. "Wir sind jetzt schon für vier Jahre ausgelastet", sagt Woköck.

Die Produzentin ist bereits im Oktober mit einer Produktion ihrer 2016 gegründeten Ella Film im Kino zu sehen, dem Animationsfilm "Meine Chaosfee und Ich". Er erzählt von einer tollpatschigen Zahnfee, die das Leben eines Mädchens durcheinander wirbelt. Silja Clemens schrieb das Drehbuch nach einer Idee von Woköck, Caroline Origer führte Regie.

Heike Angermaier