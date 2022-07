Kaufcharts: Der Nordmann ist da!

Robert Eggers "The Northman" ist der große Sieger in den aktuellen DVD- und Blu-ray-Kaufcharts von GfK Entertainment. Im Blu-ray-Ranking sprang das blutrünstige Wikinger-Drama umgehend auf Platz eins und verwies "Morbius" und "Matrix Resurrections" auf die Silber- und Bronze-Ränge. Das 4K-Produkt zu "The Northman" kann Position sechs erobern. Darüber hinaus finden sich Steelbook-Versionen des Universal-Titels auf den Plätzen 16 und 21.

In der DVD-Auswertung belegt "The Northman" ebenfalls den Spitzenplatz und verdrängt "Morbius" auf die Zwei. Ein neuer "Paw Patrol"-Titel ("Rettung im Anflug") steigt neu auf Rang drei ein.

