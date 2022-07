Comscore-Halbjahresbilanz: Am Ende durchgestartet

Allzu viele gute Nachrichten lassen sich der nun vorgelegten, endgültigen Halbjahresbilanz von Comscore leider nicht entnehmen: Zum Stichtag 6. Juli (Comscore bilanziert bekanntermaßen nach Auswertungswochen) lag der Besuchsrückstand auf den Vergleichszeitraum 2019 noch bei 35 Prozent, nach Boxoffice belief sich die Lücke auf 31 Prozent.

Der deutsche Film zeigte sich im zweiten Quartal noch ein wenig schwächer als zu Beginn des Jahres und landete bei einem miserablen Besuchsanteil von 14,7 Prozent - während der US-Film gegenüber den Jahren 2018 und 2019 seinen Anteil an den Neustarts zwar von rund 26 auf zuletzt 21,5 Prozent verringerte, seinen Besuchsanteil aber von rund 70 auf knapp 78 Prozent steigerte...

Ein weiterer Beleg für das, was Woche für Woche an den Charts abzulesen ist: US-Tentpoles finden auch hierzulande ihr Publikum, darüber hinaus sieht es oft eher mau aus. So waren es natürlich auch US-Blockbuster, die den Juni dominierten: Der Ende Mai gestartete Top Gun Maverick" und der bereits zwei Wochen später ins Rennen geschickte Jurassic World: Ein neues Zeitalter". Und an dieser Stelle kommt die Besonderheit der an vollen Auswertungswochen orientierten Comscore-Auswertung voll zum Tragen: Denn da der 30. Juni ein Donnerstag war, ist auch noch das Startwochenende von Minions - Auf der Suche nach dem Mini-Boss" Teil der Juni-Bilanz, die sich auf rund 6,6 Mio. Besuche und über 63,7 Mio. Euro Umsatz beläuft.

Diesen Umstand muss man allerdings zwingend im Hinterkopf behalten, wenn man die Monatszahlen aus 2022 mit jenen aus 2019 und 2018 vergleicht - denn nur den kalendarischen Besonderheiten (die den Comscore-Juni 2022 auf fünf Wochen verlängerten, während sich die Vergleichsmonate mit vier Wochen bescheiden mussten) ist es geschuldet, dass sich auf den ersten Blick ein immenses Umsatzplus von rund 61,5 Prozent beim Vergleich der Juni-Zahlen des laufenden Jahres mit jenen aus 2019 ergibt.

Trotzdem war der Juni für positive Nachrichten gut: Denn auch wenn man die Resultate von Comscore für 2022 gedanklich bereinigt (und für die Vorjahre die kalendarisch bilanzierten FFA-Zahlen heranzieht), kommt man zu dem Ergebnis, dass der Juni erstmals in diesem Jahr für Monatszahlen stand, die tatsächlich über jenen aus 2019 (und 2016) - und in etwa auf dem Niveau von 2018 - lagen. Wozu man aber auch anmerken kann, dass die Juni-Ergebnisse in diesen drei Jahren nicht allzu berauschend ausgefallen waren und deutlich unter den Werten von 2015 und 2017 gelegen hatten. Aber immerhin.

Dementsprechend kam dem Juni auch eine entscheidende Rolle dabei zu, den Abstand auf das letzte Vor-Pandemie-Jahr deutlich zu verringern. Denn auch wenn die eingangs genannten Lücken noch (zu) weit klaffen: Am Ende des ersten Quartals waren noch Rückstände von 47 Prozent nach Besuchen und von 43 Prozent nach Boxoffice zu beklagen gewesen.

Insgesamt zählt Comscore für den Zeitraum 6. Januar bis 6. Juli nun knapp 31,8 Mio. Besuche und 297 Mio. Euro Ticketumsatz. Zum Vergleich: Im Gesamtjahr 2021 waren es knapp 40,5 Mio. Besuche und 362 Mio. Euro Umsatz. Diese Werte ließen sich 2022 (nahezu) mit einem weiteren Bilanzmonat auf dem Niveau von Juni erreichen, für Rückenwind sorgt in diesem Zusammenhang, dass das dritte Quartal mit dem bislang besten Wochenende des Jahres startete - wenngleich die Meteorologen aktuell Voraussagen treffen, die die Zahlen wieder schnell zum Schmelzen bringen könnten...