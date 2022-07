Sarandos: Mehr als zehn Mio. Kunden in Frankreich

Gegenüber der französischen Zeitung Le Journal di Dimanche äußerte sich Co-Chef Ted Sarandos auch zum Stand der aktuellen Netflix-Abonnenten-Zahl in Frankreich. Demnach wurde die Marke von zehn Mio. Abonnenten überschritten. Wörtlich sagte Sarandos: "Wir haben weltweit 222 Millionen Abonnenten. In Frankreich - und das ist eine Zahl, die wir seit 2020 nicht mehr veröffentlicht hatten - haben wir heute mehr als zehn Millionen Haushalte." 2020 seien es dem Interview zufolge 6,7 Mio. gewesen. Netflix war in Frankreich 2014 an den Start gegangen und soll älteren Berichten zufolge in 2015 von etwa 750.000 zahlenden Kunden genutzt worden sein. Da ein Haushalt für mehrere Konten stehen kann, sei die Zahl der Netflix-Nutzer natürlich höher, so Sarandos.

Außerdem äußerte sich der Content-Experte auch zum Thema Medienchronologie, da künftig die Sperrfrist zwischen Kinostart und SVoD-Auswertung nicht mehr 36 Monate, sondern nur noch 15 Monate beträgt: "Diese Vereinbarung ist ein positiver Schritt nach vorn. Ich weiß nicht, was die ideale Frist wäre, aber sie würde sich eher in Wochen als in Monaten bewegen(...) Frankreich ist in der Welt eine Ausnahme, aber dieses Modell ist nicht nachhaltig."

Darüber hinaus bestätigte Sarandos, dass Netflix 2022 global um die 17 Mrd. Dollar für Inhalte ausgeben wird und hob in diesem Zusammenhang die Investitionen in Frankreich hervor: "Wir haben in diesem Jahr 200 Mio. Euro in das französische Filmschaffen investiert, davon 40 Mio. in unabhängige Filme." Dass Netflix "zu einem großen Exporteur französischer Kultur" geworden sei, sei mit Titeln wie "Lupin", "Sans ré´pit- Ruhelos" oder "Ein Mordsteam" verbunden.

Investitionen in Sportrechte erteilte Sarandos angesichts explodierender Beträge erneut eine Absage. Einen genauen Termin für die Einführung eines Werbetarifs wollte der Netflix-Manager nicht nennen

Ted Sarandos gab der Zeitung ein Interview im Vorfeld des Wirtschaftsgipfels "Choose France Summit", der 2018 auf Initiative des Staatspräsidenten Emmanuel Macron ins Leben gerufen worden war. An ihm nehmen jedes Jahr Hunderte Führungskräfte multinationaler Unternehmen im Schloss von Versailles teil.